Díaz elude responder sobre temas que enfrentan al PSOE y a Podemos, pero votará con su grupo

Pese a las reiteradas preguntas, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha evitado pronunciarse en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros sobre los temas que enfrentan a los dos socios del Gobierno de coalición, es decir, PSOE y Unidas Podemos.

La ya líder de Sumar ha sido preguntada media docena de veces sobre el proyecto de ley de vivienda y sobre la llamada ley del "sólo es sí", pero en todos los casos se ha limitado a asegurar que esas negociaciones están en manos de los grupos parlamentarios y, por eso, no quiere inmiscuirse en ese procedimiento.

"Estoy aquí en calidad de vicepresidenta del Gobierno", ha repetido Yolanda Díaz casi a cada pregunta de los periodistas. En un caso ha dicho que se trata de "trabajar para mejorar la vida de la gente" y en el otro que se trata de "trabajar para mejorar la vida de las mujeres".

Únicamente, ha avanzado que "como demócrata" respetará la disciplina de voto del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, es decir, que repetirá lo que hizo sobre la ley del "sí es sí" y votará con el resto de diputados de su grupo. Entonces no explicó el sentido de su voto, no dijo porqué prefería no cambiar la ley como defiende el PSOE y sigue sin "mojarse" sobre este asunto.

La vicepresidenta segunda ha comparecido para dar cuenta de la aprobación del anteproyecto de ley de economía social. Sin embargo, en el último mes Moncloa ha impedido que las ministras Ione Belarra e Irene Montero comparezcan en estas ruedas de prensa, pese a que se aprobaban iniciativas de sus departamentos.

Al ser preguntada sobre los vetos a las ministras de Podemos, Yolanda Díaz se ha remitido a las competencias de Moncloa para decidir quién comparece cada martes.

