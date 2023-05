El apoyo de Yolanda Díaz y de Belarra al Polisario indigna en Marruecos y compromete a Sánchez

La exhibición que del compromiso con la causa saharaui están haciendo los socios de Gobierno de Pedro Sánchez ha reabierto heridas en Marruecos y amenaza con ser un estorbo en las relaciones entre ambos países.

La etiqueta de "dictadura" que la semana pasada le asestó a Marruecos la vicepresidenta Yolanda Díaz en una entrevista televisiva y su anuncio de que, en caso de llegar a presidenta del Gobierno, revocaría la posición de España sobre el Sáhara Occidental, no han pasado inadvertidos en Rabat.

A pesar de que el PSOE se desligó rápidamente de lo que considera "una opinión personal" para mantener las buenas relaciones con Rabat, sus palabras calaron en la opinión pública marroquí.

Pronto circularon en Marruecos imágenes y vídeos de la líder de Sumar con Abdullah Arabi, el representante del Frente Polisario en España, durante un evento en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Ambos se fundieron en un abrazo al concluir la intervención.

Abdulah Arabi asegura a EL ESPAÑOL que fue un encuentro que se produjo al margen de la conferencia sobre economía a la que había sido invitado: "Al finalizar el acto, nos saludamos e intercambiamos algunos comentarios sobre la situación actual del pueblo saharaui". "Aproveché la ocasión para agradecerle su coherencia y trasladarle mi asombro por las críticas que recibe como consecuencia de ello", añade.

[Por qué España y Marruecos se 'olvidan' de temas cruciales en su declaración conjunta de 74 puntos]

Por su parte, y en esa misma línea que escuece en Marruecos y compromete a Sánchez, la ministra y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, se fotografió con el representante del Frente Polisario en las islas Canarias, Hamdi Mansur, durante un mitin de la precampaña electoral el pasado día 2 en Las Palmas.

Ione Belarra con el delegado del Frente Polisario en Canarias (dcha.), Hamdi Mansour.

En el discurso, Belarra mencionó al pueblo saharaui y su derecho de autodeterminación entre los aplausos de los asistentes. El delegado saharaui, invitado por Podemos Canarias, pudo intercambiar unas palabras con la política y sacarse una foto con ella al final del discurso. "Me transmitió que está con nosotros, y que hace lo que puede en el Parlamento y en el Gobierno", explicó a EL ESPAÑOL Hamdi Mansur.

De este modo, Podemos sigue apostando por la independencia del pueblo saharaui en detrimento del plan de autonomía marroquí, por el que se ha inclinado Sánchez sin contar con el resto de los partidos políticos, ni con los de la coalición ni con los de la oposición.

Se esfuma la cita con Mohamed VI

Para Marruecos, estas nuevas intervenciones rompen el pacto que establecieron ambos gobiernos en la declaración conjunta de la Reunión de Alto Nivel (RAN) de "respeto mutuo para evitar todo lo que sabemos ofende a la otra parte, especialmente, en lo que afecta a nuestras respectivas esferas de soberanía".

El malestar en Rabat con Podemos viene de lejos y se ha agravado. De hecho, Marruecos no ha recibido a ningún integrante del Gobierno español de Unidas Podemos, ni siquiera a los ministros en la cumbre bilateral.

Mohamed VI ya no recibió a Pedro Sánchez durante la RAN celebrada en Rabat a principios del mes de febrero. De hecho, fue la primera vez que el monarca alauita no ponía el broche final a este encuentro bilateral, y que un presidente del Gobierno español no era recibido en audiencia.

Entonces, el soberano alauita emplazó al presidente español a una visita "próximamente". Sin embargo, fuentes marroquíes aseguran ya que esa reunión no se celebrará en esta legislatura, después de que dos ministras del Gobierno aboguen en favor del Frente Polisario.

Sánchez tenía pendiente ese viaje tras el giro histórico que emprendió a favor de Marruecos en el Sáhara Occidental y estaba pendiente de la llamada de Mohamed VI.

Aunque la versión diplomática de Marruecos es que la entrevista de Sánchez y Mohamed VI "no será posible debido a las elecciones en España", la razón de fondo es el malestar con los reiterados mensajes que siguen saliendo del Gobierno en contra de Rabat.

Sigue los temas que te interesan