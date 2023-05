Sánchez presenta como una conspiración 'a hurtadillas' la cena de Feijóo con los fiscales

El Gobierno está dispuesto a sacar tajada de la cena que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, mantuvo recientemente con miembros de la Asociación de Fiscales, de tendencia conservadora.

Cuando este martes por la tarde, en un mitin en Málaga, Pedro Sánchez aseguraba que el PP está "maniobrando en la oscuridad" con la Justicia, avivaba las llamas que por la mañana había encendido su ministro de Presidencia, Félix Bolaños.

En realidad, se trata de una tormenta en un vaso de agua. Ni el encuentro de Feijóo con los fiscales era secreto, ni fue una reunión conspirativa, ni el líder de la oposición expresó intenciones que no haya repetido decenas de veces en público, como su decisión de derogar la reforma de la sedición y la malversación si llega a la Moncloa.

Sánchez habló en Málaga de "intereses ocultos" para "desmantelar y retroceder" las políticas aprobadas por el Gobierno durante la legislatura: "Esta es la oposición que sufrimos desde hace cuatro años", subrayó, dando a entender que el PP conspira a hurtadillas. De hecho, relacionó la cena con los fiscales con el "bloqueo" a la renovación del Consejo General de Poder Judicial, que tendría que haberse producido hace casi cinco años.

Tras el mitin de Sánchez y el revuelo durante la jornada sobre este asunto, la Asociación de Fiscales emitió anoche un comunicado en el que aclara que viene organizando estos encuentros desde 2017. "El objetivo no es otro que promover el conocimiento mutuo a través del debate", dice en su nota, y recuerda que han contado con invitados de "diferentes ámbitos y con sensibilidades ideológicas distintas".



"Después de más de siete años celebrando actos de este tipo, el último de ellos ha merecido una notoria repercusión mediática de la que los anteriores no se hicieron acreedores. No nos toca juzgar qué ha de entenderse de relevancia pública y, en cualquier caso, agradecidos quedamos por el aprecio que se deriva de tal consideración. Pero sí rechazamos todo intento de utilización política de las actividades que se desarrollan por la Asociación de Fiscales", continúa el texto.

Desde esta organización creen que la polémica puede obedecer a dos "estrategias", o bien "dibujar a la Asociación de Fiscales como una recta paralela de un concreto partido político", o bien "deslegitimar la posición hecha pública por la Asociación de Fiscales en relación a la convocatoria de huelga para el próximo día 16 de mayo mediante la insinuación de un seguidismo al partido político que encabeza la oposición al Gobierno de la Nación".

Pero la asociación considera que la "finalidad esencial" de sacar esta información ahora y no cuando sucedió la cena-coloquio, el 18 de abril, "no tiene otro objeto que crear cortinas de humo ante las justas reivindicaciones de jueces y fiscales en la mesa de retribuciones", que celebrar este mismo miércoles.

La artillería del PSOE

El asunto lo había caldeado por la mañana el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. "¿Qué compromisos adquirió el señor Feijóo con una parte del Poder Judicial sobre derogar leyes en nuestro país? ¿Por qué se reúne con gente del Poder Judicial?", dijo a los medios de comunicación mientras asistía a la celebración del Dos de Mayo en Madrid.

Bolaños también relacionó, como Sánchez por la tarde, la reunión de Feijóo y los fiscales con el bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. "Se ve muy a las claras por qué Feijóo no puede renovar el CGPJ y tampoco ha podido hacerlo con el Tribunal Constitucional, lo que quiere es seguir maniobrando en la oscuridad", señaló.

En el PSOE sacaron también la artillería: "Nos parece un hecho muy grave que se mantengan este tipo de reuniones secretas, a puerta cerrada, sin que se incluyan en agenda pública. La sensación de que existe algo que ocultar por parte del señor Feijóo es inevitable".

Desde las filas socialistas pidieron "explicaciones públicas" a Feijóo acerca de "qué leyes exactamente pretende derogar si se da el improbable caso de su llegada al gobierno: ¿va a derogar la reforma laboral que está creando más y mejor empleo? ¿Va a derogar la ley que garantiza una muerte digna? ¿Pretende acabar con la primera ley de vivienda de nuestra historia? ¿Está en su lista secreta acabar con la subida de las pensiones conforme al coste de la vida?".



Desde el PP insistieron en que se trató de una cita como otras convocadas por la Asociación de Fiscales, a la que han asistido políticos de distinto signo, incluido el socialista Miquel Iceta, y en la que suele participar medio centenar de personas en un hotel. Es más, desde el equipo de Feijóo señalan, como prueba de que no había nada oculto que, al término de la cena, el líder del PP se fotografió con los fiscales e incluso con el dueño del hotel donde se celebró la cena

