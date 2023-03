Delegaciones de UGT y CCOO irán al acto de lanzamiento del proyecto de Yolanda Díaz

Delegaciones de los sindicatos mayoritarios (UGT y Comisiones Obreras) acudirán el domingo al acto de presentación de la candidatura de Yolanda Díaz, según fuentes sindicales.

El acto de la plataforma Sumar servirá para lanzar la futura candidatura en la que participarán partidos como Izquierda Unida, Más País, CHA, Compromís y Comunes, entre otros.

Hasta el momento son ya 15 partidos los que acudirán el domingo al acto y, por tanto, ya han dado el paso para formar parte de la candidatura de Sumar en las elecciones generales de diciembre.

Salvo cambio de última hora no estará Podemos, por discrepancias con la fórmula elegida por Yolanda Díaz, es decir, por no buscar un acuerdo de coalición y, sobre todo, por no comprometerse a poner en marcha primarias abiertas.

Sí está confirmado el apoyo de representantes de Podemos, como Begoña Alfaro, líder de la formación en Navarra, que ha pedido "rebajar el nivel de enfrentamiento" en la izquierda para "poner por delante lo que nos une, que es mucho más de lo que nos separa".

En un tono similar se ha pronunciado el presidente de Unidas Podemos y de los comunes en el Congreso de los Diputados, Jaume Asens, que ha pedido "superar el narcisismo de las siglas" para no caer en "exceso de tacticismo político".

Las fuentes consultadas explican que el domingo, en la presentación de Sumar, no estarán los líderes de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, con los que Yolanda Díaz mantiene una estrecha relación, pero sí habrá una representación de las ejecutivas de las dos organizaciones.

El equipo de la vicepresidenta segunda del Gobierno trabaja, además, para que estén presentes otras asociaciones y movimientos sociales.

El acto se celebrará en el Polideportivo Magariños, en el barrio de Salamanca de Madrid.

La razón por la que Podemos se niega a asistir al acto es porque reclama el compromiso por escrito a Yolanda Díaz de que las listas electorales se realicen mediante primarias abiertas, algo que la política gallega no está dispuesta a admitir por temor a que sea una herramienta para tomar el control del proceso.

