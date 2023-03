Borja Sémper carga contra el Gobierno por "señalar y juzgar" a Ana Obregón: "No somos tuiteros"

El vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta del PP, Borja Sémper, ha rechazado que desde la política, y en particular desde el Gobierno de España, se "señale y juzgue" a "ciudadanos concretos" como ha ocurrido con la actriz y presentadora Ana Obregón por haber recurrido a la gestación subrogada para ser madre a los 68 años.

En una entrevista en Radio Nacional de España, el dirigente popular ha reconocido que el debate de los vientres de alquiler en nuestro país está "enmarañado y embarrado" y que cuesta afrontarlo con "serenidad y tranquilidad" como abogan desde su partido.

Aunque en España es ilegal este tipo de gestación, nada impide recurrir a otros países con una legislación más laxa, como Estados Unidos, como ha hecho Ana Obregón, y registrar después el bebé en España. En este sentido, Sémper ha querido mostrar "respeto absoluto a las decisiones que cada uno toma en su vida" y entiende que "es razonable que en el espacio público la gente opine lo que le venga en gana", pero ha mostrado sus "reservas" cuando se trata de la clase política, y sobre todo miembros del Gobierno, que "señalan entrando en un terreno moral y juzgan desde la política a ciudadanos concretos".

Asimismo, Sémper ha asegurado que "percibe una doble vara de medir" en el caso de Obregón, porque se han conocido "casos de otros famosos que han sido padres" -Javier Cámara, Miguel Bosé, Cristiano Ronaldo, etc.- a través de este método "que no han levantado tanta polémica".

"Sororidad"

"Los políticos debemos tener mucho cuidado y mucho tacto cuando hablamos de estas realidades, no somos tuiteros", ha recomendado el también portavoz de campaña de Génova. "Cuando hay niños de por medio, en este caso una niña, hay que ser muy escrupulosos con lo que se dice".

En este punto, ha criticado que en el caso de Ana Obregón "se señala a una mujer pero también a su hija". "Hablamos mucho de los derechos de la mujer con pancartas de feminismo, de sororidad, pero ¿dónde está la sororidad en este caso, dónde está el respeto?", se ha preguntado.

Debate "con rigor"

Por todo ello, Sémper ha pedido "abordar con rigor" la gestación subrogada, dado que "países de nuestro entorno ya lo regulan, como es el caso de Portugal, Reino Unido, Grecia, Canadá...". Ha recordado que el PP defiende desde 2018 "lo mismo", es decir, "abordar" el debate de los vientres de alquiler "con serenidad".

Sin embargo, ha admitido que la gestación subrogada "no es una prioridad" para el PP y que "no sabe" si incluirán este asunto en el programa electoral -"llevamos 24 horas con esto- ya que ahora existen "retos urgentes" como la espiral inflacionista o la guerra de Ucrania, entre otros asuntos. Además, según Sémper, "hoy en España no se dan las condiciones para debatir sobre este tema". "Habrá una oportunidad a futuro, cuando las cosas se aplaquen", ha añadido.

