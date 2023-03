La líder de Podemos en Navarra asistirá al acto de Yolanda Díaz el domingo: "Aquí no sobra nadie"

La coordinadora de Podemos en Navarra y candidata de Contigo Navarra a la Presidencia del Gobierno foral, Begoña Alfaro, acudirá el domingo al acto de Yolanda Díaz y su plataforma Sumar en Madrid.

Begoña Alfaro, candidata de la coalición que en Navarra agrupa a Podemos, IU, Batzarre, Alianza Verde, Equo y un grupo de independientes, ha afirmado que acudirá al acto porque ha sido invitada y porque cree que debe estar "en los lugares propios de nuestro espacio".

Además, Alfaro, que también es coordinadora de Podemos Navarra, ha añadido que le gustaría que se "se rebaje el nivel de enfrentamiento y se ponga por delante lo que nos une, que es mucho más de lo que nos separa". "Nos une un proyecto a medio y largo plazo y no hay otra posibilidad que no sea un proyecto encabezado por Yolanda Díaz con todas las fuerzas de progreso apoyando por detrás, y cuando digo todas las fuerzas me refiero a todas. Aquí no sobra nadie porque nadie nos perdonaría que no se llegase un acuerdo y pusiésemos alfombra roja a la derecha", ha indicado.

Begoña Alfaro ha señalado que "cuando vino Yolanda Díaz en noviembre a Pamplona puso a Contigo Navarra como ejemplo, cuando estuvo Pablo Fernández -portavoz de Podemos- hace quince días habló del caso paradigmático de Navarra, que debería extenderse a todo el Estado". "Ese es nuestro espíritu, sumar fuerza, y entendemos que se debe seguir el mismo camino en el Estado", ha dicho, para señalar que no tiene "ninguna" duda de que finalmente se materializará un acuerdo.

