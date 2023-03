Marlaska achaca al PP el 'caso Cuarteles' y dice haber rescatado la "decencia" en Interior

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha comparecido este lunes en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados y ha aprovechado la ocasión para lanzar duros ataques al PP. Ha acusado a los responsables de su ministerio durante el Gobierno de Mariano Rajoy de intentar "parar" y "mandar archivar" las investigaciones del conocido como caso Cuarteles.

"Es el enésimo caso de corrupción que afecta a distintos equipos del PP" en el Ministerio del Interior, ha defendido. Y ha asegurado que, desde que él llegó a ser titular de la cartera en, junio de 2018, ha "apostado por devolver la decencia y la dignidad a este departamento".

Para defender su postura, Marlaska ha desarrollado una suerte de breve cronología de los hechos y ha subrayado que el director general de la Guardia Civil durante la última etapa de Mariano Rajoy, José Manuel Holgado, ordenó paralizar la investigación que Asuntos Internos estaba desarrollando del 'caso Cuarteles'.

[El Congreso investigará la parte de 'Mediador' que afecta a la Guardia Civil y deja fuera a 'Tito Berni']

En el caso se investigan 193 obras por valor de 3,3 millones de euros en 13 comandancias de la Guardia Civil. Los hechos ocurrieron entre marzo de 2014 y abril de 2019 y se sospecha que hubo irregularidades en la adjudicación, otorgándoselas a varias empresas de un mismo empresario canario. Por ello, se está investigando tanto al empresario como a varios mandos de la Benemérita.

Muchas de esas irregularidades sucedieron en cuarteles bajo el mando del teniente general Pedro Vázquez Jarava. Marlaska ha dicho que Asuntos Internos elevó un informe con sus sospechas y se permitió que fuera el propio Jarava quien respondiese y no se remitió a la Fiscalía.

Según ha subrayado, Holgado emitió una resolución "inédita e impresentable" en la que ordenó el archivo de las actuaciones "por no ser necesarios nuevos elementos de juicio" y ha calificado el movimiento directamente de "carpetazo". La acusación que hace el ministro del Interior está cercana a que sus antecesores en el organismo obstruyeron la Justicia.

Sin embargo, a pesar de las acusaciones de Marlaska, varios de los portavoces de los grupos parlamentarios le han recordado que parte de la trama se desarrolló con él ya como ministro y que la investigación no ha transcurrido con tanta celeridad como cabía esperar.

[Así están los cuarteles de la Guardia Civil que reformó el empresario ligado al 'caso Mediador']

"Desde que llegó la denuncia anónima, unos días antes de que asumiera el cargo, hasta que se inició la investigación han tenido que transcurrir cinco años", ha resaltado el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu. "Ustedes hablan de un garbanzo negro, pero parece que se les está quemando el cocido", ha añadido.

En una línea similar se ha quejado Ana Oramas, de Coalición Canaria, que ha resultado que se siguió contratando al empresario de la trama cuando Marlaska ya estaba en el Ministerio, ello a pesar de que ya estaba siendo investigado. "¿Por qué el ministro del Interior no tuvo conocimiento de ello?", ha preguntado.

Marlaska ha comparecido a petición propia y no ha hecho referencia a la dimisión de María Gámez como directora general de la Guardia Civil y al caso Mediador que ha salpicado al PSOE. Este último caso parece que va a quedar sin investigación propia debido a que no se ha creado una comisión de investigación en particular, sino que se ha diluido en distintas comparecencias como la de este lunes de Marlaska.

