Albares pide a Feijóo rectificar sus críticas a la cumbre iberoamericana: "Es una irresponsabilidad"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares (c), este sábado durante una sesión plenaria en la XXVIII Cumbre Iberoamericana.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha instado a Isabel Díaz Ayuso y a Alberto Núñez Feijóo a que rectifiquen sus acusaciones de esta mañana, entre las que señalaban a Pedro Sánchez por "rendir pleitesía a aprendices de autócratas". La cita viene a colación de la presencia del Gobierno en la XXVIII Cumbre Iberoamericana que se celebra estos días en Santo Domingo (República Dominicana).

"¿Qué es lo que plantea el señor Feijóo? ¿Dejará España vacía su silla?", se preguntaba Albares a la salida de una reunión con su homólogo de Venezuela, Yvan Gil. "Siento indignación, es una irresponsabilidad [...] Le pido que rectifique sus palabras, que son especialmente desafortunadas y malvenidas. Quiero también que se pronuncie sobre a qué países se refiere", ha retado, para luego recordar que el rey Felipe VI también se encuentra en la cumbre.

"No echo de menos reunirme con algunos gobernantes de la naciones hispanoamericanas, de no rendir pleitesía a gobernantes aprendices de autócratas y realmente autócratas", recalcó Feijóo, quien apunta que estos dirigentes "utilizan a sus pueblos no para mejorar y prosperar, sino para mejorar y prosperar ellos".

Alabres, por contra, le recordó que el Gobierno de Pedro Sánchez ha aceptado la acogida de "más de 90.000 venezolanos" críticos con el régimen, además del del líder opositor Leopoldo López. "¿Qué pretende Feijóo? ¿No comprende que formamos una familia de lazos fraternos? He visto una enorme responsabilidad"

Isabel Díaz Ayuso también increpó al Gobierno durante el acto Europa es Hispana, organizado por el PP y clausurado por el presidente del partido. Al respecto, la presidenta madrileña ha advertido de que "delegados sanchistas están viajando a sus países para comprar voluntades [...] y de que lo hacen para intercambiar votos por nacionalizaciones", ha sentenciado ante el público, que congregaba a cientos de latinoamericanos residentes en España.

Se ha referido así a una información que publica el diario ABC, según la cual el ministro de Asuntos Exteriores ha pedido 610 nuevos empleados públicos "para desatascar las nacionalizaciones masivas". Para Ayuso, el movimiento es sospechoso al tratarse de un año electoral.

En paralelo, la presidenta madrileña ha afeado el fin de la política de dispersión en Euskadi. Precisamente esta semana se confirmó el acercamiento de los presos etarras Asier Borrero Toribio, Gregorio Escudero Balerdi, Garikoitz Etxeberria Goikoetxea, Irantzu Gallastegui Sodupe y Faustino Marcos Álvarez, los últimos etarras que quedaban alejados de las cárceles vascas.

