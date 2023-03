La humedad y la ausencia de viento impiden que avance el incendio de Castellón

J. C. | Agencias

La gran carga de humedad y la ausencia de viento durante la noche de este viernes a sábado han ayudado a conseguir los dos objetivos fijados por el Puesto de Mando Avanzado del incendio de Villanueva de Viver (Castellón): que el perímetro del fuego y la huella del incendio avance y que llegue a la carretera CV-195, que une las localidades de Montán y Montanejos.

Así lo ha señalado en una primera valoración de la noche el secretario autonómico de Seguridad y Emergencias de la Generalitat, José María Ángel, quien ha destacado que el "mejor aliado" del personal de extinción del fuego ha sido esta noche la meteorología, adversa desde el pasado jueves en la zona.

Para este sábado se prevé una veintena de aéreos y 500 efectivos en total trabajando en la lucha contra el fuego en esta zona del Alto Mijares, donde a última hora de este viernes el fuego avanzaba más rápido de lo previsto y afectaba ya a 4.000 hectáreas de superficie en un perímetro de 40 kilómetros.

No obstante, según Ángel, el balance de la noche ha sido "óptimo" y se ha logrado conseguir los dos parámetros propuestos en la última reunión del PMA: que no avanzara el perímetro, las llamas y la huella del incendio y que no llegara a la CV-195 entre Montón y Montanejos.

En las tareas de extinción participan medios de diferentes administraciones, incluidos los Bomberos de Diputación de Castellón, los bomberos de los Consorcios Provinciales de Alicante y Valencia, del Ayuntamiento de Castelló y València, bomberos forestales de la Generalitat, el Gobierno de Aragón y BRIF del Ministerio.

Como consecuencia del incendio hay desalojadas 1.500 personas de ocho municipios y pedanías --Los Calpes; Fuente la Reina; Los Cantos-La Monzona; Puebla de Arenoso; Montanejos; Arañuel; Montán y Villanueva de Viver-- y se han establecido dos albergues: el Polideportivo Municipal de Segorbe y el albergue de Onda.

Según apuntó este viernes la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, lo más probable es que los desalojados no pudieran regresar a sus casas en 48 horas.

Temor a los vientos en Teruel

El incendio forestal de San Agustín, en la provincia de Teruel, continúa en fase de estabilización, aunque preocupa el viento de componente sur que se espera para la jornada de este sábado porque puede reactivar el flanco izquierdo, que es el que afecta a territorio aragonés.

El director general de Medio Natural y Gestión Forestal del Gobierno de Aragón, Diego Bayona, ha explicado que se ha trabajado "intensamente" durante la noche, aunque hay varias zonas a las que no es posible acceder por lo escarpado del terreno y todavía permanecen con cierta actividad.

Asimismo, ha indicado que esta dificultad se suma a la componente del viento, que también se espera que sea muy cambiante durante el día. "Estaremos muy alerta, porque puede ser una jornada complicada", ha añadido. Por el momento, la zona más comprometida en el sector aragonés es el barranco del Lobo.

En las horas centrales del día se focalizarán todos los medios de extinción en la parte en la que es posible que haya reactivación, a modo de prevención, ha precisado el director general. Según los datos de la noche de este viernes, ha ardido una superficie de unas 840 hectáreas, compuestas por pinar, monte bajo y parcelas agrícolas.

Continúa el desalojo de los vecinos de Olba, en torno a 220 personas, al igual que otros 12 vecinos de masías y barrios de San Agustín. La Comarca de Gúdar-Javalambre se encarga del avituallamiento y Cruz Roja ha equipado el pabellón de Albentosa con 70 camas, aunque de momento se encuentra sin ocupar, pues las personas ya evacuadas se han repartido por diferentes establecimientos hosteleros.

