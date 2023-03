Feijóo avala el viaje de Sánchez a China: "Antes de presidir la UE, es normal; Rajoy ya vio a Xi en Pekín"

"No tiene nada de anormal, lo sorprendente sería que no le invitaran". Alberto Núñez Feijóo no le ha dado mayor importancia al anunciado viaje de Pedro Sánchez a Pekín, sólo una semana después de que Xi Jinping haya confirmado su "especial amistad" con Vladímir Putin.

A pesar de la excepcionalidad con la que lo ha promocionado el Gobierno de España, el líder de la oposición avala esta visita por la "normalidad" de la misma. "Mariano Rajoy ya visitó a Xi cuando presidía el Ejecutivo".

Efectivamente, en mayo de 2017, el entonces presidente español visitó a quien ya por entonces era el líder de chino, que promocionaba su "nueva ruta de la seda" (road and bel iniciative), la vertiente comercial e inversora de su apuesta política por competirle a Estados Unidos el poder global.

Feijóo está de visita en Bruselas para la cumbre de líderes del Partido Popular Europeo (EPP), habitual en las fechas de Consejo Europeo. Después de cenar este miércoles con Ursula von der Leyen, y entre las reuniones con el comisario Thierry Breton, el vicepresidente comunitario, Margaritis Schinas, y el comisario económico, Paolo Gentiloni, ha atendido a la prensa en la sede del EPP.

"No es atípico este viaje de Sánchez", ha insistido el político gallego. "Si además, va a asumir la presidencia de turno de la Unión, eso es una acreditación más para que sea invitado a Pekín".

Pero ahí es donde ha comenzado la crítica del líder de la oposición al presidente del Gobierno.

Los "riesgos" del viaje

Sánchez "preside un Gobierno dividido", ha dicho, que además "se ha roto precisamente en el asunto más grave de política exterior, que es la defensa de la soberanía de Ucrania y los derechos humanos de los ucranianos". Para Feijóo, será difícil que el jefe del Ejecutivo pueda llevar un mensaje claro a Xi a este respecto, "porque no hablará en nombre de su Gobierno, sino sólo de una parte de su Gobierno... y eso lo saben los chinos, como se sabe en todas las cancillerías".

Fuentes cercanas al líder popular, además, advierten de "los riesgos" que afrontará Sánchez en Pekín. "Puede verse envuelto en la iniciativa de Xi, que no respeta los principios de soberanía e integridad territorial consagrados en la Carta de Naciones Unidas" respecto a la invasión rusa en Ucrania.

A pocas semanas de liderar la UE, el presidente español será recibido por el mandatario que está jugando un papel de soporte para Vladímir Putin en la "invasión ilegal" y la "carnicería inútil" en Ucrania, ha advertido Feijóo.

Y mientras "no ha informado ni al Congreso ni a la oposición de cuánto, cómo y hasta qué punto" va a mantener su postura, "lo que sí sabemos es que una parte de sus ministros votan en contra de los compromisos españoles con la UE y la OTAN".

Según Feijóo, incluso la presidencia española de la Unión se puede ver "ensombrecida" por esta "ruptura interna" del Gobierno de coalición. "Estamos preocupados por esa atipicidad en el Gobierno de España. O Podemos cambia radicalmente y se manifiesta a favor de los postulados de la Alianza Atlántica o será muy difícil presidir para Sánchez la UE".

El presidente popular cree que el problema del Ejecutivo de Sánchez "lo llevamos viendo ya, en más de cuatro años de políticas populistas", que le han llevado a tomar decisiones "más pensando en los intereses electorales" que en los de la nación. A eso atribuye el líder del PP, por ejemplo, que España sea "el país más rezagado" de la UE en recuperar su PIB previo a la pandemia.

"Frivolidad y cinismo"

"Nosotros creemos que es sensata y razonable la propuesta de reforma del mercado eléctrico presentada por la Comisión", dijo. "Y eso contrasta con la frivolidad y el cinismo del Gobierno de Sánchez".

En ese punto, Feijóo defendió "la política adulta" frente al "disparate infantil" de Sánchez, Yolanda Díaz y Vox en la moción de censura. Y desgranó unas cifras económicas que repite como una retahíla siempre que puede... y más últimamente, cuando anticipa que "el próximo Gobierno de España se encontrará una situación muy difícil". Sin duda, el líder del PP cree que le tocará a él, y se pone la venda del discurso antes de la herida de los recortes.

"Sánchez ha recrecido un 56% el uso de gas para generar energía eléctrica, lo que nos ha llevado al récord histórico de importación de gas ruso, lo cual es incompatible con una política en favor de Ucrania, con el cumplimiento de nuestros compromisos con la OTAN y la UE y, sobre todo, con una política energética que responda a planteamientos éticos en plena guerra".

Según las cifras que manejan fuentes del PP, cuando gobernaba Rajoy, en 2018, España importaba un 0% de gas ruso; y desde la entrada en vigor del tope al gas ibérico, "estamos en el 14%".

Así lo discutió el líder popular en la noche del miércoles con la presidenta de la Comisión Von der Leyen. Con ella también discutió sobre economía. Concretamente, sobre la "ineficaz" ejecución de los fondos europeos de recuperación en España y sobre la reforma de las pensiones, "que ha sido otra frivolidad, una táctica electoral de Sánchez para no afrontar el problema y dejarlo para 2025".

Según Feijóo, una disposición adicional del decreto de la reforma del ministro José Luis Escrivá anticipa que dentro de dos años "se vuelva a evaluar la sostenibilidad" del sistema.

"Nosotros queremos reconectar con una política europea", proclamó Feijóo. "Y eso significa que hay que crear más empleo para pagar esas pensiones, porque tenemos el doble de paro que nuestros socios; y significa que cuando vuelva el pacto de estabilidad, Bruselas tampoco nos dirá cómo ajustar las cuentas, sólo nos dirá que lo hagamos".

En ese punto, el líder del PP recordó que la deuda española ha crecido el doble que la media de la UE desde la pandemia, y que lo mismo ocurre con el déficit. "Mientras, somos el farolillo rojo en la recuperación del PIB... España no se merece ser el último de la clase".

Guerra Rusia -Ucrania

