Feijóo teme encontrarse "un roto" en las cuentas similar al que Zapatero dejó si llega a la Moncloa

Alberto Núñez Feijóo tiene trazado un plan con cuatro puntos concretos para aplicar durante sus 100 primeros días de mandato, en el caso de que alcance la Moncloa tras las elecciones de diciembre.

La primera de estas medidas, tal y como ha podido saber EL ESPAÑOL, es hacer una auditoría del gasto público, utilizando la Intervención General de la Administración del Estado.

Una vez obtenida la foto fija del estado de las finanzas públicas, el segundo paso sería diseñar unos Presupuestos "honestos" que respondan a esa situación y a las "necesidades reales" del país.

El tercer paso consistiría en reducir el gasto político y burocrático, con medidas como adelgazar la estructura del Gobierno -fijando un máximo de 14 ministerios- o aplicar la tecnología en el sector público. El objetivo es empezar a ahorrar costes al Estado, que soporta una deuda pública del 113% del PIB a fecha de febrero de 2023.

Tres de las primeras medidas que tomaremos serán hacer una auditoría del gasto público, un presupuesto honesto y una reducción del gasto burocrático.



Voy a preparar un país para los que me han de suceder, no para mí.

El cuarto objetivo de Feijóo es desplegar una agenda "reformista" para poner fin al "sectarismo" del Gobierno de Pedro Sánchez. El PP prioriza, en este punto, aprobar una nueva la ley Trans, retocar la ley de Memoria Democrática y reformar el Código Penal para restituir el delito de sedición y recuperar las penas por malversación.

Pese a que la actividad política está centrada fundamentalmente en las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, la dirección del PP tiene un equipo encargado de redactar las propuestas con las que Feijóo concurrirá a las generales.

Además de las cuestiones ideológicas, la economía sigue siendo una de las bazas que trata de exprimir Feijóo. De ahí que la primera cuestión que pone sobre la mesa sea la auditoría del gasto público.

Uno de los máximos dirigentes del PP, en conversaciones con EL ESPAÑOL, explica que la intención es recurrir a la Intervención General de la Administración, para tener "un estudio de todas las áreas". Génova no oculta su temor a que el Gobierno de Sánchez deje un quebranto en las cuentas aún mayor del que reflejan los datos hoy en día.

"No hablamos de dinero escondido, sino, por ejemplo, expedientes o litigios que están en los juzgados y que no figuran en contingencia", explica la misma fuente. El PP no descarta, incluso, completar esa fotografía del gasto con la auditoría de una compañía privada.

"Pero la Intervención es la que mejor conoce la Administración para buscar todo lo que haya: sentencias, juicios pendientes... Y para hacer análisis concretos del déficit y así poder diferenciar el estructural del coyuntural", añade.

El error de Rajoy

Los populares aseguran que Rajoy cometió el error de no explicar a los ciudadanos el panorama económico que recibió de Zapatero, y de hacerlo inmediatamente después de celebrar su primer Consejo de Ministros, porque ese legado justificaba algunas medidas drásticas que hubo que adoptar. Ahora defienden la necesidad de "enseñar el escenario real".

Esta vez, en el PP auguran "un roto" similar al de comienzos de 2012, pero con una diferencia: "Europa todavía no te pone reglas fiscales y cuentas con los fondos europeos para invertir".

Con la premisa de "transparencia máxima", la idea de Feijóo es "trabajar sobre el dato", empezando por la ley económica más importante: los Presupuestos.

Cuando Feijóo habla de hacer "un Presupuesto honesto" se refiere a diseñar unas cuentas públicas basadas en la coyuntura económica, "creíbles y exigentes".

En cuanto a reducir el gasto político y burocrático, el cálculo que hace el PP es que sólo con la reducción del Ejecutivo a 13 o 14 carteras se ahorraría a las arcas públicas entre 700 y 1.000 millones de euros.

Pero donde más posibilidades hay para ahorrar dinero, explican en el PP, es en las Administraciones públicas. "Se pueden ahorrar hasta 60.000 millones de euros en el conjunto de administraciones sólo con hacer más eficientes las diputaciones", aseguran.

Ahorro del gasto

De aquí a 2030, está previsto que se jubilen entre el 35% y el 50% de los empleados públicos en España. Esto, sostiene el PP, "da la oportunidad de reestructurar las necesidades y llevarlas hacia donde falte más personal: sanidad, educación y políticas sociales".

El reto de la Administración, aseguran los populares, es conseguir "automatizar con tecnología" determinados procesos para eliminar costes, tal y como hizo la Agencia Tributaria cuando dejó de enviar por correo postal el borrador de la declaración de la renta y lo mandó por correo electrónico. "Significó un ahorro de casi 10 millones de euros, ya que se dejó de usar papel, tóner o sobres", dicen.

El objetivo de Feijóo, por tanto, será promover la "eficiencia" en la Administración con determinados procesos para "automatizar, quitar papeles, trámites, fotocopias o registros", siguiendo la estela de la Junta de Andalucía, que ha promovido hasta tres decretos de simplificación administrativa.

Por último, Génova también estudia la eliminación de "duplicidades". Hay áreas de trabajo que se encuentran, de forma simultánea, "en el ámbito estatal, autonómico y municipal". En algunos casos, la mejor solución, afirman en el PP, es "ser generoso" con la Administración que más capacidad tenga para gestionar según qué políticas.

