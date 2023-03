Antonio Muñoz, alcalde de Sevilla: "No se veían aquí tantas inversiones desde la Expo del 92"

El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz (La Rinconada, 1959), es puro contraste. Mientras posa y atiende a EL ESPAÑOL delante de emblemas con tanto arraigo sevillano como la Giralda y la Catedral, confiesa que le seduce liderar una nueva etapa para posicionar a la Sevilla del siglo XXI, tradicional y moderna a la vez, y con sus luces y sus sombras, sobre todo en la periferia.

Asegura también que le motiva ser el alcalde de la ciudad más grande que gobierna el PSOE y que le tranquiliza saber que no ha causado rechazo en ningún ámbito de la sociedad sevillana la circunstancia de tener marido, y no esposa, en la capital de la tierra de María Santísima.

Presume de dialogar con todos. Sus últimos presupuestos, en año electoral, los sacó adelante con Ciudadanos y se abraza (literal) con Juanma Moreno cuando coinciden en algún acto. De hecho, se alinea con él para tratar de que Sevilla compita con Madrid y Barcelona.

Cuida su imagen y las fotos, y está pendiente de todo, incluso en las canciones con las que acompaña sus imágenes que cuelga en Instagram. De aquí al 28-M va a poner todo su empeño en hablar de Sevilla, de Sevilla y de Sevilla porque cree que el ruido nacional enturbia en algunos momentos el debate local.

Quiere que Pedro Sánchez le apoye en la campaña. Confía en la madurez de los ciudadanos para saber qué votar en cada proceso electoral y que le den el respaldo suficiente para gobernar solo. Desde hace un año lo hace en minoría, pero con la rémora de que a él sus ciudadanos no lo votaron directamente: fue el sustituto de Juan Espadas.

¿Cuánto pesa la mochila de ser el candidato de la principal ciudad que gobierna el PSOE y que puede inclinar la balanza de apoyo a Pedro Sánchez en Andalucía?

Soy consciente de que soy alcalde de la ciudad más grande que gobierna el PSOE. Siento una gran responsabilidad, pero también una enorme motivación. Si me tengo que inclinar por lo que pesa más, sin duda son las ganas y la satisfacción de seguir gobernando una ciudad como esta.

¿Cree que va a haber mucha diferencia del voto entre las municipales y las generales? Es decir ¿cree que su votante también va a votar a Sánchez?

Confío mucho en la madurez del ciudadano para saber diferenciar cada proceso electoral y en las urnas de qué proyecto de trata. El voto es muy transversal y esto ya no es una anécdota, porque ya son muchos los ciudadanos que me dicen que han votado a Juanma Moreno y que el 28 de mayo me van a votar a mí.

¿Teme el 'efecto Moreno'? Ganó con mucha diferencia en la ciudad donde hasta hacía nada gobernaba el candidato del PSOE, Juan Espadas.

Ahora a lo que aspiro es hablar de Sevilla, Sevilla y Sevilla. La gente pide que la ciudad funcione y tenga un proyecto de futuro. Si la ciudad está funcionando bien, en símil futbolístico, si se están ganando los partidos ¿para qué cambiar de entrenador? Son elecciones totalmente diferentes.

Cuando habla de querer darle la 'impronta Muñoz' a la alcaldía ¿a qué se refiere? ¿Su proyecto es muy distinto al de su antecesor?

No es muy distinto porque yo he formado parte de su corporación y de su proyecto, pero yo me quiero centrar en la gestión. La gente me pide que gestione y yo no soy un político que eche leña al fuego. Al contrario. Y un ejemplo es el comienzo de las obras de la línea 3 del metro. Hay que anteponer los intereses generales por encima de los partidistas, y para ello hemos negociado con la Junta y con el Gobierno.

"Lo peor que puede ocurrir al feminismo es que se presente como un movimiento dividido"

Es decir, gestión, reivindicación, ambición y pedir lo que es nuestro sin complejos. No voy a renunciar a la ley de capitalidad que pertenece a Sevilla como a otras capitales españolas que ya la tienen.

¿Cree que todos los proyectos como el metro, la elección de la ciudad como sede de la Agencia Espacial, el inicio de reuniones para darle el rango de capitalidad son mimos de Sánchez para conservarla?

Yo no veo ningún trato de favor hacia Sevilla. Está recibiendo lo que le corresponde. Para ser sede de la Agencia Espacial Española aspiraron más de 20 ciudades y la propuesta de Sevilla era la más completa. Por eso ganó.

El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz. Gogo Lobato

¿Cómo ve Sevilla? La semana pasada, en el Foro Económico de EL ESPAÑOL, dijo que era "un hervidero de inversiones" como nunca desde que se celebró la Expo 92.

Así es. No se veían tantas inversiones desde la Expo del 92. Públicas y privadas. No obstante, hay una perspectiva externa de Sevilla que se vincula mucho al sector turístico, porque su sombra es muy larga. Pasa con otras ciudades como Florencia, donde el patrimonio es tan rico, que puede tapar otras virtudes como el sector aeroespacial y tecnológico en el caso de Sevilla. Pero el Parque Tecnológico de la Cartuja, con más de 500 empresas, es el que más factura de España.

Tenemos que hacer un esfuerzo por dar visibilidad a esa otra Sevilla menos conocida, pero muy importante también económica y tecnológicamente.

Hablando sobre turismo: en el mismo foro, el consejero Arturo Bernal insistió en que "la mejor tasa turística es la que no se va a poner". ¿Usted la va a seguir pidiendo?

Por supuesto. En ninguna ciudad donde se ha implantado ha supuesto una caída del turismo. Es una manera de amortiguar las molestias que a veces el turismo puede provocar en determinados barrios y de distribuir sus beneficios, como por ejemplo en la promoción o en la rehabilitación del patrimonio. Los ciudadanos tienen que percibir el turismo más allá de los guías o las agencias de viaje.

Lleva más de un año como alcalde; aunque no sólo dependa de usted ¿ha podido tomar medidas contra los barrios más desfavorecidos? La mitad de los del país están en Sevilla.

El Ayuntamiento está trabajando en estos barrios. Recientemente hemos licitado en la barriada de Los Pajaritos la rehabilitación de 144 viviendas por valor de seis millones de euros, pero se necesitan unos presupuestos de mayor calado y la unión de todas las administraciones, no sólo la del Ayuntamiento.

¿Le preocupa que el 28 de mayo sea el domingo de la romería del Rocío y lastre la participación electoral?

Si yo tuviera que elegir, preferiría que no coincidiera, porque a lo que aspiro es que haya una buena participación. Aunque estemos fomentando el voto por correo y haya gente que dice que va a hacer ida y vuelta en el día para ir a votar, no cabe la menor duda de que un escenario que no coincidiera sería mucho más positivo para la movilización.

¿Molesta mucho el 'ruido' nacional? Es decir, el choque entre los socios del Gobierno, la reforma de la malversación, la ley del 'sí es sí', Tito Berni…

Sí, indudablemente el ruido nacional a veces impide que trasciendan otras políticas del Gobierno de España y enturbia en algunos momentos el debate local. Yo aspiro en esta campaña a hablar de los proyectos y de los problemas de Sevilla. Ya habrá momentos de analizar y de debatir, y que los ciudadanos con su voto se posicionen sobre toda la acción que ha desarrollado el Gobierno de España. El PP está intentando lo contrario, es decir, llevar el debate nacional a la escala de Sevilla.

El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, posa para la entrevista con EL ESPAÑOL. Gogo Lobato

La Ley Trans ha dividido al feminismo, incluso dentro del propio PSOE, y parece que de forma irreconciliable ¿cree que se podría haber evitado esa fractura? ¿Qué opina de esta polémica?

No cabe la menor duda de que tanto la Ley del sólo sí es sí y la Ley Trans han creado un clima de discrepancia en el mundo de la mujer. Aspiro a que se llegue a un acuerdo porque el PSOE es un partido de corte feminista como ha demostrado en la legislación.

"Valle Inclán estaría muy contento de poder hacer una obra con la moción de Tamames. No ayuda a la credibilidad de la política"

Lo peor que puede ocurrir al feminismo es que se presente como un movimiento dividido. La igualdad entre hombres y mujeres, la lucha contra la violencia de género o la brecha salarial son temas tan importantes, que suponen un desafío para el siglo XXI, y lo peor que podemos hacer es presentarnos divididos.

¿Va a participar mucho Pedro Sánchez durante la campaña? ¿Usted quiere que venga?

Estoy seguro de que sí, como secretario general y presidente del Gobierno. Aunque no está fijado el calendario, estoy seguro de que siendo Sevilla la principal ciudad donde gobierna el PSOE, es lógico y normal que participe.

Yo quiero que venga. El Gobierno de España tiene mucho que mostrar en Sevilla, como la financiación de la nueva línea del metro. El Consejo de Ministros aprobó una concesión de 650 millones de euros y la elección de la propia Agencia Espacial Española, y las inversiones que se están produciendo y que están programadas son cuestiones que el Gobierno de España debería rentabilizar.

¿Qué cree que ocurrirá en las elecciones generales tras las reformas legales, los choques entre los socios de Gobierno y los últimos casos de corrupción relacionados con el 'Tito Berni' o la Guardia Civil?

Se han tomado medidas de manera drástica y la segadora ha sido inmediata. En las elecciones generales habrá que recordar al electorado que en esta legislatura ha habido una pandemia de por medio y una guerra, circunstancias sobrevenidas que han obligado al Gobierno a redirigir muchas políticas.

El alcalde Sevilla, Antonio Muñoz, durante la entrevista a EL ESPAÑOL. Gogo Lobato

Y habrá que recordarle también que se ha enfrentado a esta crisis con mayor gasto público. Me refiero a los ERTE, a la subida del salario mínimo y de las pensiones, medidas que han destinado más dinero público para las clases medias.

Si comparamos esto con la crisis anterior de 2008, cuando gobernaba el PP y todo eran recortes, hay una diferencia abismal. Confío en que esta comparación sirva para ilustrar cuándo gobiernan España los socialistas y cuándo lo hace el PP.

Hay encuestas del PP que concluyen que con Vox podría gobernar en Sevilla. ¿Usted cree que la moción de Ramón Tamames podría beneficiar al PSOE en las próximas citas electorales?

Desde la legitimidad que tiene cualquier grupo para presentar una moción de censura, teniendo en cuenta que no tiene posibilidad de prosperar y que la protagoniza una persona como Ramón Tamames con un recorrido desde el PCE para terminar en la extrema derecha, esto no ayuda ni mucho menos a la credibilidad de la política.

"Las imposturas al final se acaban pagando y, desde luego, yo intento ser fiel a mí mismo"

Alimenta, por así decirlo, al desapego de la política. La mejor palabra para definirla es el esperpento. Valle Inclán estaría muy contento de poder hacer una obra con la moción de Tamames.

¿Cree que en Andalucía y en Sevilla Vox ha tocado techo tras la campaña y posterior salida de la política de Macarena Olona?

Si los sevillanos pudieran observar las propuestas e intervenciones que defienden Vox en los plenos se echarían las manos a la cabeza. Confío en que a medida que van conociéndose sus propuestas, como está ocurriendo en Castilla y León, se les reduzca el crédito. Sin embargo, también se produce un desapego hacia la política.

Yo ya he dicho que no voy a apelar al voto del miedo de Vox. Creo que el elector es suficientemente maduro y conoce ya el posicionamiento de la extrema derecha como para que yo se lo tenga que recordar. La gente sabe perfectamente qué puede esperar de Antonio Muñoz y qué puede esperar de una coalición del PP con Vox.

Por último, desde el PP creen que usted es "un hueso duro de roer" ¿piensa lo mismo? Hace poco escuché a un votante del PP decir que lo tenía todo, hasta ser gay sin que rechine en una ciudad tan mariana como Sevilla...

Ante la propuesta para suceder a Juan Espadas hice un ejercicio de honestidad para ver si estaba dispuesto y me veía con proyectos para una ciudad como esta. Cuando dije que sí, le puedo asegurar que estaba, y estoy, tremendamente motivado e ilusionado, porque pienso que si hay alguna ciudad con potencial de crecimiento en muchos sentidos esa es Sevilla.

El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, durante la entrevista con EL ESPAÑOL. Gogo Lobato

Pienso que es la hora de Sevilla. Tiene que jugar un papel mucho más en el Estado, le tiene que hablar de tú a tú a Madrid y a Barcelona. No podemos caer en la autocomplacencia y me enorgullece y me pone liderar una nueva etapa para Sevilla que suponga un crecimiento y desarrollo para afrontar los desafíos en la lucha contra el cambio climático y la transformación digital.

Yo creo mucho en Sevilla y en sus posibilidades, y quiero posicionarla como una ciudad del siglo XXI, moderna, pero sobre la base del respeto a nuestras tradiciones y a nuestra historia.

Por mi condición sexual no he encontrado ningún tipo de rechazo ni en los ámbitos más conservadores. Lo que la gente no perdona a estas alturas es la impostura, la gente quiere que seas como seas y que tengas tus creencias, pero que seas auténtico y te muestres tal y como eres. Las imposturas al final se acaban pagando, y desde luego yo intento ser fiel a mí mismo.

