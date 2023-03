Ione Belarra acusa al PSOE de "buscar el choque" con Podemos y exige a Sánchez ponerse a "gobernar"

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha acusado al PSOE de buscar el "choque" constante con Unidas Podemos por puro "electoralismo" y les ha exigido ponerse a "gobernar hasta el último minuto" para "estar a la altura de lo que los ciudadanos y ciudadanas quieren".

Sin acuerdo para la derogación de la Ley Mordaza, Belarra reconoce no entender "la cerrazón" del PSOE a oponerse a la reforma de esta norma cuando "es algo a lo que nos comprometimos todos los partidos". "Que esta ley haya estado más tiempo en vigor con este Gobierno que con el que lo aprobó, el de Rajoy, es algo que un Gobierno progresista no se puede permitir", ha criticado.

En declaraciones a TVE, la secretaria general de Podemos ha señalado este martes que el PSOE "ha buscado el choque" con la Ley Mordaza, que se llevará este martes a la Comisión de Interior y a cuya reforma se oponen no sólo la formación morada, también ERC y EH Bildu. "Esta comisión se podía posponer porque no había acuerdo. No era necesario este choque", ha admitido para dejar claro que son los socialistas los que "fuerzan" la celebración de dicha comisión "para que se pierda".

"Hay que gobernar"

En esta línea, Ione Belarra ha dejado claro que este nuevo choque tras la reforma de la Ley del Sólo sí es sí no es en absoluto algo casual, ya que considera que la falta de acuerdos con el PSOE es por "una decisión política" y no ideológica en pleno año electoral. "No creo en las casualidades", ha opinado.

"Si la semana pasada había posibilidades y propuestas para llegar a un acuerdo en la reforma del Sólo sí es sí, el PSOE optó por otra vía, la de volver al Código Penal de La Manada de la mano del PP. Hoy volvemos a ver otro choque. Todo esto forma parte de una decisión política", ha insistido.

Ante esta situación, Ione Belarra ha exigido al PSOE "no perder el último año de Gobierno en hacer electoralismo". "Lo que tiene que hacer este Gobierno es gobernar, gobernar y gobernar. Hay muchas cosas que hacer, es necesario gobernar hasta el último minuto y estar a la altura de lo que nos piden. (...) Las expectativas que generó este Gobierno nos dan una responsabilidad extra", ha afirmado.

"Necesitamos gobernar hasta el último minuto. Necesitamos darlo todo para estar a la altura de lo que las ciudadanas y ciudadanos quieren".



