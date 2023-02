Feijóo zanja el debate sobre el aborto: "No es un derecho fundamental pero defiendo la ley de plazos"

El aborto es un asunto espinoso en las filas del Partido Popular que esta vez ha vuelto por poco tiempo. Tras el cierre de filas de Alberto Núñez Feijóo con ley de Zapatero por la resolución del Tribunal Constitucional, el líder de la oposición ha zanjado este miércoles cualquier debate interno y externo al proclamar: "El aborto no es un derecho fundamental, pero defiendo el consenso sobre ley de plazos".

Con motivo del Día Internacional del Cáncer Infantil, el presidente de los populares ha visitado la sede de la Fundación Ronald MacDonald en Madrid. Desde allí y en una comparecencia a los medios de comunicación, ha remarcado que su opinión sobre el aborto es "clara y diáfana".

Feijóo ha mostrado la convicción de su formación política en apoyar "a todas las mujeres en sus procesos de maternidad, incondicionalmente". Y, también, en "no coaccionar a ninguna mujer que quiera interrumpir su embarazo de acuerdo con la legislación" vigente en España. Al respecto, ha insistido: "No voy a cambiar de opinión, es la que tengo".

En el Día del cáncer infantil recordamos con cariño a los niños y adolescentes que luchan contra la enfermedad. Todo nuestro ánimo y apoyo.



Ha sido muy emocionante conocer la labor que realiza la @CasaRonaldMAD. Estos hogares son, sin duda, un alivio para estas familias. pic.twitter.com/hVljR7dy8G — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) February 15, 2023

Durante su comparecencia, el presidente del PP ha admitido que sobre este asunto "confluyen cuestiones éticas, morales, religiosas y de conciencia". Y cuando esto ocurre, ha argumentado, "sería bueno buscar consensos, no criticar a nadie y respetar las opiniones de los demás".

En nuestro país, ha manifestado, es "necesario regular la interrupción voluntaria del embarazo" y, de la misma manera, "apoyar a todas las mujeres que quieren ser madres". "Esto es lo que he dicho hace unos días y lo reitero", ha agregado visiblemente molesto con el revuelo que se ha despertado por su apoyo a la ley de plazos de Zapatero, que en su momento fue criticada y recurrida por el PP en el TC.

[Vox pide derogar la ley del aborto y registra en el Congreso su propuesta sobre el latido fetal]

Sin embargo, el mandatario popular también ha considerado que el "el aborto no es un derecho fundamental, porque está recogido así en la Convención de Derechos Humanos". Una postura que coincide con lo que reza la última ponencia del PP, que se redactó durante el Congreso de 2017. Es decir, que el aborto, a su juicio, no es más que "el derecho que tiene una mujer de acuerdo con la legislación de su país", pero nunca un "derecho fundamental".

Para el Partido Popular la posición del Tribunal de Garantías sobre el recurso que presentó la dirección de Rajoy en el año 2010 a la ley de Zapatero es el "consenso al que hay que llegar". En ese sentido, Feijóo recordado que esta norma ha estado "13 años en vigor y que ni el PP ni el PSOE la han cambiado".

"Desviar la atención"

Por otro lado, Feijóo ha expresado los tres únicos puntos en los que difiere con la legislación actual: "No estamos de acuerdo en el aborto en menores sin consentimiento de los padres, no estamos de acuerdo con cómo el Gobierno regula la objeción de conciencia y no estamos de acuerdo en un periodo mínimo de reflexión de la mujer antes de pedir la interrupción voluntaria del embarazo".

Con estas palabras, la dirección del PP pretende enterrar todo lo relacionado con el aborto. El partido conservador se define "provida" y Feijóo ha señalado este miércoles que el revuelo de los últimos días corresponde a un claro interés por parte del Gobierno de "desviar la atención sobre los problemas que tenemos", como la ley del sólo sí es sí.

Fuentes de la cúpula de los populares aseguran que no está previsto celebrar un nuevo Congreso antes de las elecciones generales para redefinir la postura sobre este asunto, ya que consideran que lo dicho por Feijóo apenas cambia con respecto a lo recogido en la última ponencia.

Sin embargo, el ala dura del PP sí se ha mostrado crítica con esa defensa cerrada a la ley de plazos y hay más de un dirigente que se muestra a favor de actualizar la ponencia en una discusión que cuente con la participación de todo el partido.

Sigue los temas que te interesan