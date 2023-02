Feijóo, a Sánchez: "El Gobierno ya está en colapso; no nos someta a un bochorno de diez meses"

El "estoy hasta las narices" de Margallo a Pablo Iglesias: "Me planteé no volver...

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha aprovechado un acto electoral en Sevilla para criticar duramente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y para insistir en el mensaje de que tiene que convocar elecciones ya, incluso coincidiendo con las municipales del 28 de mayo. "El Gobierno ha entrado ya en colapso".

De ahí que le haya pedido que abra ya las urnas no para beneficiar al PP, sino a los españoles: "No someta a este país a un bochorno de diez meses". Ambos han aprovechado su presencia en la gala de los Goya este sábado para participar en sendos actos electorales en Andalucía. Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL en la previa de los premios ni se saludaron y ellos también evitaron la foto juntos.

A su juicio, es el momento de que España dé un paso adelante con el objetivo de "dejar atrás el pasado" y porque ya sólo piensa en las elecciones y no en gestionar. Feijóo cree que en política territorial "mandan los independentistas", en sanidad no se crean plazas de médicos y en transporte "no caben los trenes por las vías".

Por ello, mantiene que lo mejor que le puede pasar es ir junto con los alcaldes del PSOE a un proceso electoral. "Así podría quedarse detrás de ellos y no se note tanto que está fuera de la realidad".

Este domingo, con Sánchez en un acto en Málaga, Feijóo le ha vuelto a disparar por la ley del 'sólo sí es sí'. A su juicio, es "la chapuza legislativa más intensa de la democracia española y que nos avergüenza como país".

"¿Por qué no dejan de señalarse entre ellos, asumen su responsabilidad y se va a casa de una vez?", se ha preguntado Feijóo, inculpando a Sánchez de introducir la reforma a la norma al bajar las encuestas. "Le interesa más su vanidad que su país y su gente".

"España será un vodevil"

También ha alertado que lo peor está por ocurrir en estos diez meses. "Vamos a ver un vodevil al que ya nos estamos acostumbrando". Según ha vaticinado Feijóo, de aquí a diciembre los españoles verán las siguientes imágenes: ministros escapándose para ser candidatos y discutiendo entre ellos en público para desmarcarse.

También a atacado a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. "Veremos vicepresidentas haciendo una campaña por sí misma, en contra del presidente del Gobierno y del partido que le nombró vicepresidenta". "Ella está en continua campaña personal fija-discontinua".

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, tampoco se ha escapado a sus críticas. En concreto, le ha pedido que le diga el supermercado en el que compra tan barato para ir todos al mismo.

Sin embargo, lo más bochornoso para Feijóo es que habrá barones del PSOE que le pedirán a Sánchez de que no vaya a sus comunidades. "Si alguna vez me lo dice algún compañero, entenderé el mensaje", ha ironizado Feijóo sobre el escenario de un abarrotado auditorio.

En el mismo esperaban al líder gallego y al presidente de la Junta, Juanma Moreno, 69 candidatos populares de los 75 alcaldables de las localidades de más de 20.000 habitantes de Andalucía.

75 hombres y mujeres, 26 ya alcaldes, que pretenden revalidar o hacerse con las alcaldías de estos municipios. Entre las filas estaba la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, que finalmente volverá a ser candidata al no resultar investigada por la Audiencia Nacional en la trama por la que sí están imputados su marido y su hijastro. Muñoz ganó por mayoría absoluta en 2019 y es un valor seguro tras encuestas que han hecho los populares en la localidad marbellí.

A todos ellos Feijóo les ha encomendado la tarea de que "hagan historia en mayo" y que se dejen la piel para que "Andalucía siga siendo líder y un ejemplo para su partido y para España". También porque esta comunidad ha sido capaz de poner en evidencia que "las campañas del miedo del PSOE y de otros partidos no se la creen ni ellos".

Sevilla, pieza clave

Sevilla además será clave y las encuestas dan un resultado muy ajustado. La capital andaluza es una de las plazas más cotizadas de cara a la cita electoral del 28 de mayo, un símbolo de supervivencia para el PSOE y un triunfo total del proyecto de Juanma Moreno si finalmente la tiñen de azul.

El presiente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en un acto electoral en Sevilla. Europa Press

Moreno se ha mostrado convencido de que en Sevilla va a volver a gobernar el PP porque "la ciudad necesita" a un alcalde como José Luis Sanz, también presente en el acto. Al igual que el resto de las localidades andaluzas con el fin de seguir transformando a Andalucía "más rapidamente y de forma alineada".

Moreno también ha hecho hincapié en que ya es hora de un cambio político en España. Por ello, para el líder andaluz el 28-M es una parada fundamental en la meta final, que son las elecciones generales.

De ahí que haya propuesto a los candidatos que sigan transformado esta tierra tras el camino de renovación iniciado el pasado 19 de junio cuando él obtuvo la primera mayoría absoluta del PP. Una cuestión que, según Feijóo, "no es casualidad".

