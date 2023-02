La ‘número dos’ de Irene Montero lee la sentencia de 'la Manada' para cargar contra el PSOE

El "estoy hasta las narices" de Margallo a Pablo Iglesias: "Me planteé no volver...

Unidas Podemos mantiene su pulso al Partido Socialista por la ley del solo sí es sí. Ángela Rodríguez Pam, secretaria de Estado de Igualdad, ha mostrado abiertamente -una vez más- las discrepancias que mantienen desde la formación morada con su socio mayoritario de gobierno en relación a una posible modificación de la mencionada norma.

En este sentido, la 'número dos' de Irene Montero en el ministerio de Igualdad, ha remarcado su "preocupación" ante la postura esgrimida por el PSOE recitando fragmentos de la sentencia de 'la manada'. "A la chavala de 18 años de la manada de Pamplona la llevaron cinco tíos a un portal, la penetraron diez veces, anal, vaginal y bucalmente. El lugar era solitario, dice la sentencia, angosto. Ella se quedó paralizada, en un momento de las grabaciones, dice que solo quiere que acabe", afirmó.

Rodríguez Pam, arropada por los candidatos de Unidas Podemos en Castilla y León a los próximos comicios de mayo, también se ha referido a la otra manada, la de Manresa, y al caso de los jugadores de fútbol del Arandina para ejemplificar el "error" que sería volver a la legislación anterior a la aprobada desde su ministerio. "El código de la manada obliga a que pruebes la evidencia. El juez no puede preguntar si te resististe nada más te plantes ante un juzgado. Si volvemos a ese código penal, la mayor parte de casos se van a quedar sin juzgar", remarcó.

Precisamente, sobre este último caso, ha lamentando que: "A pesar de que la ley del 'solo sí es sí' incrementó las penas de 3 a 9 años a los condenados, un juez dijo que podía haber puesto diez, pero puso nueve, por lo que ya hay quien dice que la ley es una chapuza". A su parecer, esta situación -en referencia a las críticas que han recibido de un tiempo a esta parte. se debe a que quienes escriben los titulares en los periódicos "fomentan el terror sexual".

Cerca de 500 agresores sexuales han visto reducidas sus penas desde que la norma entrase en vigor. "Una minoría de jueces de este país la aplica mal", ha recordado, otra vez.

También en relación al sí es sí, Rodríguez Pam ha denunciado "presiones" por parte del bloque de la derecha, las mismas, según explica, que recibieron cuando aprobó el tope del gas o se debatieron medidas como el tope a los alquileres o el límite al precio de los alimentos de la cesta de la compra. "Prefieren que nos quedemos en casa, que estemos calladitas. Si hacemos leyes nos dicen que somos un par de niñatas que no sabemos legislar", aseguró.

Sobre si hubo informes que alertaron de la tesitura actual, la secretaria de estado de Igualdad ha aseverado que no existieron tales informes y que, las que existieron, iban en contra de la voluntad de la ley.

"Ahora hay que demostrar heriditas para demostrar que fuiste violada, cuando el 85% de las agresiones sexuales no hay violencia, ya que no hace falta como recoge un estudio del Consejo de Europa que dice que más del 50% de las mujeres que son agredidas sufren lo que se denomina inmovilidad atómica, que es la paralización del cuerpo ante el miedo que se sufre y, por tanto, no se puede ofrecer resistencia", ha explicado.

