Sesión de control, en directo | Pedro Sánchez se enfrenta a preguntas sobre la Ley del 'sólo sí es sí', inmigración y el modelo policial

Sánchez afirma que "yo doy la cara" y afirma que se hace responsable de "un Gobierno feminista, que ha desplegado 45.000 millones de euros en políticas sociales, de dignificar el trabajo de los empleados y de subir el SMI".

"Yo doy la cara y cuando hay un problema me empeño a resolverlo. No como ustedes, que van a manifestaciones con la ultraderecha y no dan la cara", replica Pedro Sánchez.