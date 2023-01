Feijóo mantiene el pulso a Vox: "Castilla y León no va a modificar el protocolo para embarazadas"

Alberto Núñez Feijóo mantiene el pulso a Vox. Aún siendo consciente de que la formación de Abascal amenaza ya con romper el Gobierno de coalición de Castilla y León en caso de que no se apliquen las medidas provida anunciadas la semana pasada, ha remarcado este martes que "no se va a modificar el protocolo para mujeres embarazadas".

Sin embargo, el vicepresidente del Ejecutivo autonómico, Juan García-Gallardo, y todos los dirigentes de Vox sostienen justo lo contrario. Es decir, que en cuestión de horas, o días, habrá una nueva oferta de servicios para las gestantes de Castilla y León con novedades como la escucha del latido fetal o una ecografía 4D.

Es la palabra del presidente castellanoleonés, Alfonso Fernández Mañueco, y la del propio Feijóo, contra la de Vox. En una entrevista en Telemadrid, el líder del PP ha insistido en que los Gobiernos "no pueden coaccionar a ninguna mujer que quieran interrumpir sus embarazos cuando está en los supuestos que señala la ley".

A su juicio, este embrollo radica en un "intento de manipulación del Gobierno" de Pedro Sánchez, "que ha pasado a la historia por desproteger a las mujeres con esa frívola y chapuza ley del sólo sí es sí", ha criticado con dureza. En esa línea, ha añadido: "Llevamos casi 190 rebajas de penas a violadores, pederastas y agresores sexuales, de lo que se trata es de montar ruido".

Feijóo defiende que el requerimiento enviado por Moncloa a la Junta de Castilla y León no busca más que desviar la atención de los problemas que afectan al Gobierno. Por eso, se ha expresado especialmente indignado: "Me parece lamentable, desde un punto de vista institucional, que se haga un requerimiento a un gobierno de una comunidad autónoma en base a una resolución que no se ha producido".

[Vox amenaza con romper el Gobierno en Castilla y León: "El protocolo se va a aplicar"]

Además, el presidente de los populares ha enmarcado toda la polémica en "supuestos de noticias y comentarios en una rueda de prensa", en referencia al anuncio que realizó el pasado jueves el número dos de Mañueco de aprobar nuevas medidas para luchar contra el aborto.

Minutos antes de la entrevista de Feijóo en la televisión pública madrileña, el portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, ha expresado su confianza en que el Gobierno de Castilla y León "se atenga" a lo que pactaron para constituir la coalición.

El dirigente de Vox ha subrayado que no contemplan otro escenario que ver la entrada en vigor del nuevo protocolo. "Si no se hace así, revisaremos las condiciones en las que pactamos con ellos y actuaremos en consecuencia", ha advertido en línea con lo dicho por el número dos de su formación, Ignacio Garriga.

Los de Abascal están presionando con fuerza para que las medidas que se anunciaron tras la celebración del último Consejo de Gobierno en la región se lleven a término. Creen que Mañueco intenta ahora desdecirse por el "giro a la izquierda del PP", y acusan a la dirección nacional de los populares de "desautorizar" a su líder en Castilla y León.

Sigue los temas que te interesan