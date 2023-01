Vox amenaza con romper el Gobierno en Castilla y León: "El protocolo se va a aplicar"

Vox no recula en su discurso sobre el protocolo antiaborto en Castilla y León y sostiene que "se va a aplicar en las próximas horas" porque "confía en la palabra y en el acuerdo suscrito con el PP". Y si un médico no cumple -es decir, si no ofrece escuchar el latido fetal o una ecografía 4D a la embarazada que se plantee el aborto- "tendrá que responder a su superior".

Son palabras de su secretario general, Ignacio Garriga, muy distintas a las ofrecidas este lunes por el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en su declaración institucional, garantizando que "no se obligará a los médicos ni a las mujeres a nada". Garriga ha sido claro y ha añadido: "Está aprobado. El consejero de Sanidad emitirá la orden en las próximas horas o días".

Entrevistado en el programa 'Cafè d'idees', en TVE, el también líder de Vox en Cataluña ha avisado además de que la coalición en Castilla y León será sometida a revisión si el PP se echa atrás. "Llegará un momento de establecer un balance del cumplimiento de los acuerdos que se llegaron antes de la investidura (...) y revisar la opción de seguir o no en el Gobierno", ha afirmado.

"Quiero ser positivo -ha continuado-, quiero creer que en el PP son gente de palabra, porque han firmado un acuerdo, han firmado un protocolo y lo llevarán a término".

El mensaje de Mañueco y sus socios difiere y Vox lo achaca a que el PP "se arruga cuando presionan las terminales mediáticas de la izquierda". El portavoz de campaña de los populares, Borja Sémper, señaló hace unas horas a los de Santiago Abascal como "un chollo para el Gobierno de Pedro Sánchez y para Podemos". Para Garriga, "el mayor chollo es el PP, que gestiona las políticas de la izquierda".

[El Gobierno vuelve a requerir a Castilla y León para que no interfiera en la Ley del Aborto]

Entrevistado en el programa 'Cafè d'idees', en TVE, el dirigente ha expresado en varias ocasiones su sorpresa por la polémica en torno al anuncio el pasado jueves de estas medidas. "Qué malos son los de Castilla y León -ha ironizado- que van a ofrecer la posibilidad de escuchar un latido y ver una ecografia en 4D, qué terrorifico, cómo vamos en contra de las mujeres. El debate es dantesco", ha lamentado.

Sigue los temas que te interesan