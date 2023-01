Gamarra aconseja al PSOE que se someta a su 'comité antibulos': "Reventaría la máquina de la verdad"

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha recomendado este miércoles al PSOE que se someta al comité para "desmentir bulos" que ha anunciado y se ha mostrado convencida de que así "reventaría la máquina de la verdad", ha ironizado.

Gamarra ha recalcado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se caracteriza por "cierta alergia a la verdad" y tiene una larga "colección de mentiras", como que "no gobernaría con Podemos", "no pactaría con Bildu" o traería a España al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont para que responda de sus delitos ante los tribunales.

La portavoz parlamentaria del PP se ha referido así a la propuesta anunciada el pasado fin de semana por el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, sobre la creación de un "comité contra la desinformación de la derecha" con el objetivo de "desmentir los bulos" que, a su juicio, difunden el PP y Vox y que pueden afectar a la campaña electoral.

[El PSOE crea un "comité contra la desinformación de la derecha" para desmentir "bulos"]

En declaraciones a Telecinco, recogidas por Europa Press, Gamarra ha confesado que le ha hecho "mucha gracia" esta iniciativa anunciada por el PSOE. "Les invitaría a que se sometan ellos mismos a la máquina de la verdad. Estoy segura de que la reventaban porque si por algo se caracteriza el Gobierno y Pedro Sánchez es por cierta alergia a la verdad", ha manifestado.

Como ejemplo de ello ha citado la polémica sobre el protocolo anunciado por el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, para que las mujeres que quieran abortar puedan escuchar el latido del corazón del feto.

El Gobierno ya ha enviado un requerimiento a la Junta y ha anunciado un conflicto de competencias si el Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco no renuncia a estos planes.

"Esto es falso, no existe el protocolo y no se va a hacer", ha señalado este martes Cuca Gamarra, pero el Gobierno "lo sigue estirando" y "le siguen dando veracidad". "Este sería el primer bulo", ha enfatizado.

Contra la "amnesia"

La portavoz parlamentaria del PP ha recalcado que el jefe del Ejecutivo está haciendo "lo contrario de lo que le prometió a los españoles que iba a hacer". A los ciudadanos, ha enfatizado, no les va a dar "amnesia" ni van a olvidar sus promesas incumplidas, como que no gobernaría con Podemos o no pactaría con Bildu.

"Con esta colección de mentiras es muy difícil que intenten convencer a los españoles a través de un comité antibulos de que ellos siempre dicen la verdad, creo que esto no pasa la prueba del algodón", ha concluido la secretaria general del PP.

