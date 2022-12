El plan de España Vaciada: grupo en el Congreso, marca nacional y sustituir al PNV como bisagra

–Ya estamos en catorce provincias, pero probablemente sumemos más antes del próximo ciclo electoral.

Son palabras de Tomás Guitarte, líder de Teruel Existe, que atiende a este periódico una semana después de que la España Vaciada haya celebrado su primer gran congreso nacional. La atomización del Parlamento unida a las dificultades que encuentran los partidos tradicionales para formar gobiernos lleva en volandas a esta agrupación de marcas que, desde hace quince días, ya funciona como una sola.

Sus artífices son conscientes de que la obtención de un grupo parlamentario –cinco diputados o más– les granjearía un papel similar en el Parlamento al que han venido desempeñando los partidos nacionalistas, que ante la inexistencia del centro han sido las verdaderas bisagras de la Cámara.

Dicho de otro modo: si la reivindicación cristaliza –y ya hay encuestas que así lo pronostican, entre ellas la realizada por SocioMétrica para EL ESPAÑOL–, no podrá haber gobierno en la nación que no negocie con la España Vaciada. Es momento, por tanto, de desentrañar el devenir de este proyecto.

Teruel, Soria, Burgos, Palencia, Valladolid, Salamanca, León, Toledo, Ciudad Real, La Rioja, Zaragoza, Huesca, Cuenca y Jaén son las circunscripciones donde el elector podrá encontrar una papeleta con las siglas de la "España Vaciada". En el caso de Teruel, Soria o Jaén, tales papeletas llevarán nombre compuesto: por ejemplo, "Teruel Existe-España Vaciada".

Sin embargo, la España Vaciada también estará en los comicios municipales y autonómicos de mayo. Esa bisagra presumible para el Congreso también podría darse en los parlamentos autonómicos. En el caso de los ayuntamientos, el porvenir podría ser todavía más halagüeño: distintas agrupaciones de "vecinos independientes" que ya gobiernan consistorios se han puesto en contacto con la marca "España Vaciada" para adherirse a ella.

Tomás Guitarte, en conversación con este diario, además de confirmar el dato, revela la motivación de estos vecinos: "Cuando cada uno tiene su nombre, no pueden sumar con el ayuntamiento de al lado para tener representación en las comarcas y las diputaciones. Si se unen a nosotros, a una sola plataforma, eso cambiaría".

Posibilidades reales

Vamos ya con las posibilidades electorales del movimiento. Gonzalo Adán, responsable de SocioMétrica, se refiere a la España Vaciada como un "fenómeno claramente en auge": "Es verdad que no cumplió las expectativas en las elecciones de Castilla y León, en provincias como Zamora o Burgos; lo mismo que en Jaén durante las andaluzas. Pero han consolidado su presencia en Soria y Teruel. El discurso, que es lo que importa, resulta cada vez más consistente".

De cara a las municipales y autonómicas, Adán resalta la siguiente ventaja para la España Vaciada: "Su estructura nace de abajo arriba, y no al revés. Esto es importantísimo cuando se dirimen los ayuntamientos".

Adán, con los datos de sus últimas encuestas sobre la mesa, apunta: "En las generales, el proyecto tiene bastante asegurados los escaños de Teruel y Soria; y podrían hacerse con uno en Zaragoza, Toledo, Jaén, Ciudad Real y Valladolid. Lo tienen más difícil en Burgos, León, La Rioja, Huesca, Salamanca, Palencia y Cuenca".

–¿Y si lo traducimos en números?

–No sería descabellado afirmar que tienen una alta probabilidad de hacerse con siete escaños. Su máximo estaría en los quince.

Tomás Guitarte, en el Congreso, durante su última entrevista con este periódico.

Guitarte, al que se le percibe abrumado por las llamadas que está recibiendo la marca nacional recién constituida, pide calma y sitúa el objetivo en el grupo parlamentario, es decir: cinco diputados.

"Nuestro plan es a largo plazo. Todo lo que logremos será un éxito. Queremos consolidar una estructura potente. Y eso no puede hacerse a gran velocidad. Pero es cierto que con un grupo parlamentario obligaríamos al gobierno a negociar. Hoy, calculamos que el 70% del territorio nacional se queda sin defensores reales", apostilla el líder de Teruel Existe, cuyo voto viene siendo trascendental esta legislatura.

Tensión campo-ciudad

Jordi Rodríguez Virgili, profesor de Comunicación Política de la Universidad de Navarra, también concibe que la España Vaciada "afectará mucho a la gobernabilidad" y lo atribuye a una tendencia internacional: la "tensión campo-ciudad".

"En esas circunscripciones donde se reparten menos de ocho escaños, al no ser el nuestro un sistema proporcional, pueden arrebatar varios diputados a los terceros y cuartos partidos, principalmente Vox, Podemos y Ciudadanos", sostiene Rodríguez Virgili.

En las últimas elecciones –ya hemos mencionado Castilla y León o Andalucía– no dio tiempo a muchos de estos vecinos a organizarse. De ahí la federación sellada en el congreso: cada marca –Teruel Existe, Soria Ya, etcétera– conservará su nombre, pero se ha registrado "España vaciada" como partido político para dar estructura a quien no la tiene.

Esta novedad es un arma de doble filo. Por un lado, combate el mensaje de que estos partidos busquen desdibujar la nación, tal y como se les ha recriminado. Pero por el otro, inaugura el riesgo de que sus votantes, que llegaron a sus brazos por la defensa de lo propio, empiecen a sentir el proyecto como lejano.

"En las generales, seremos una opción nacional con un programa nacional. Pero eso no será óbice para que, en cada territorio, el programa incluya las reivindicaciones propias. En realidad, es sólo una contradicción aparente, ya que la solución a muchos de nuestros problemas debe adoptarse desde el Gobierno central. Pensemos, por ejemplo, en las infraestructuras, en el ferrocarril", explica Guitarte.

Rodríguez Virgili, experto en Comunicación Política, ve en este doble filo un riesgo comunicativo: "Les une un solo tema, la atención a la España vaciada. Pero, ¿cuál será su postura en el Congreso cuando se voten temas que no tengan nada que ver con eso?".

¿Transversales?

Guitarte todavía no puede adelantar demasiado acerca de ese programa nacional por construir, pero reitera la "transversalidad" del movimiento: "Nos lo creemos de verdad, somos transversales". Incide en que no cree que se les pueda clasificar mediante el tradicional eje izquierda-derecha.

Esta vez, al contrario de lo que venía sucediendo, le acompaña una prueba empírica: pese a apoyar a Sánchez en la mayoría de las ocasiones, Teruel Existe votó en contra de los Presupuestos y también de la reforma de la sedición. Guitarte explica que tomó esa decisión por haber incumplido el presidente unos acuerdos sobre inversión en su provincia.

"No puedo responder con claridad sobre su ideología, me parece una incógnita. Para algunos, estos partidos tienen un sesgo de centro-izquierda. Quizá porque Guitarte fue de la Chunta, un partido que apoyó al PSOE. Pero creo que esta cuestión todavía no puede responderse con demasiados argumentos", concluye Rodríguez Virgili.

Gonzalo Adán, de SocioMétrica, resume: "Se trata a priori de un proyecto fuera del eje izquierda-derecha, pero si analizamos las matrices de transferencia de voto de las encuestas publicadas hasta ahora, podemos decir que este movimiento resulta más sensible para el votante de izquierdas".

–¿Podríamos ponerle porcentajes? ¿De dónde proviene el voto de la España Vaciada?

–Diría que, más o menos, en un 50% de la izquierda, en un 30% de la derecha y en un 20% de la abstención.

