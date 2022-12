Feijóo, el "disruptor pragmático", entre los 28 líderes europeos de 2023 para la revista 'Politico'

Cada fin de año, la revista Politico.eu pasa la lista de la clase para el ejercicio siguiente. En "la clase de 2023", año electoral en España, una de las 28 personalidades seleccionadas ha sido Alberto Núñez Feijóo.

"Su imagen de ser un señor de fiar, junto con una crisis económica que probablemente perjudicará al primer ministro Pedro Sánchez, significa que probablemente Europa oiga hablar pronto mucho más de Feijóo". Con esa frase se cierra el texto que Politico le dedica al líder del Partido Popular, único español entre los designados como "personas de poder" en la Europa del año que viene.

Lo de señor de fiar es una traducción libre de la expresión "a safe pair of hands" que, el Diccionario de Cambridge define como una frase hecha que significa "alguien en quien se puede confiar para hacer bien un trabajo importante, sin cometer errores".

Politico es una especia de biblia de la información política europea y su influencia en la bautizada como "burbuja de Bruselas" se puede describir casi como "monopolística". Lo que no sale en Politico no importa -o prácticamente, no existe- y lo que sí sale -y sus editores lo saben- adquiere peso, "indica algo", tal como apunta uno de los más altos funcionarios del Parlamento Europeo.

Es relevante que esto ocurra, además, en vísperas de 2023, en el que Feijóo se la juega. Porque lo que aparece destacado en Politico se consolida como "asunto de importancia en la UE". La publicación funciona como los viejos periódicos de papel de hace décadas: marcando la agenda.

Zelenski, el "más poderoso"

Volodímir Zelenski, "la persona más poderosa de Europa" para 'Politico.eu'.

Aparte de "la persona más poderosa de Europa", cuya nominación recae -evidentemente- en el primer ministro ucraniano, Volodímir Zelenski, la lista tiene tres categorías.

La primera, "los hacedores". Es decir, aquéllos que están en posiciones de poder efectivo, como Christine Lagarde, de las pocas que permanecen de la lista pasada. Si el año pasado era definida como "la cetrera" -por su manejo a los "halcones" del Banco Central Europeo-, este año su sobrenombre es el de "la bombera". Definitivamente, en las manos de su gobernanza del euro se coloca la salida de la crisis económica europea.

El segundo grupo es el de "los disruptores", o lo que es lo mismo para Politico, aquéllos que ya están "preparados para cambiar el statu quo de Europa". Es en esta categoría en la que aparece Feijóo, bajo el apelativo de "el pragmático".

En tercer lugar, están "los soñadores", a los que se les atribuye este adjetivo de tan bonitas reminiscencias -aunque entre ellos aparezca Vladímir Putin, se le llama "el perdedor"- por su potencialidad para cambiar los escenarios. "Sus ideas ya están influyendo" en el poder y las diferentes políticas europeas.

¿Y Pedro Sánchez?

Esta publicación de información política europea elabora su selección de personajes con criterios cruzados. Es decir, mirando quién ha descollado en el año que se va y quién está en posición de marcar el que llega. Y entendiendo que en el entorno bruselense tanto manda un comisario como el consejero delegado de una gran empresa concernida por los planes de la Comisión.

Así, este año "de cambios trascendentales en Europa" es destacable que no aparezca ningún presidente de las instituciones de la UE. Politico masacra el papel de la Comisión, de Berlín, de París o de Londres. En 2022, tanto Ursula von der Leyen como Emmanuel Macron y Olaf Scholz destacaban, junto a Rishi Sunak.

Al entonces ministro de Economía británico se le señalaba por su papel "clave" para enderezar las finanzas del Reino Unido post-Brexit. Aunque ahora sea primer ministro, su relevancia queda "desdibujada" tanto como las de los anteriores líderes citados "en un año de cambios trascendentales para Europa".

De ahí que la ausencia de Pedro Sánchez -que sólo apareció en una ocasión, como "hacedor" en la lista de 2019- pese tanto como la inclusión de Feijóo. El líder del PP es percibido como una auténtica alternativa de poder, a pesar de haber sido un desconocido hasta hace seis meses en Europa.

"Unificador"

Es obvio que en la elección del político gallego ha pesado el año electoral que afronta España.

Al hecho de que el nuestro sea el país más importante de la Unión que cambiará de Gobierno el año que viene se añaden varias circunstancias, según las fuentes consultadas: por un lado, las cifras económicas, que ponen a España de nuevo en el punto de mira por la "insostenibilidad" del gasto público, denunciada por el propio comisario económico, Paolo Gentiloni.

Y por el otro, la esperanza que en Feijóo tiene puesta el Partido Popular Europeo (EPP) para remontar de su actual situación de zozobra. Tras la práctica desaparición en Francia de Los Republicanos, el desmoronamiento a tercera fuerza de la derecha de Forza Italia y la pérdida del poder tras 16 años ininterrumpidos en Alemania, todos ellos necesitan que el PP gobierne en España.

De ahí el apoyo explícito ofrecido por el líder del EPP, el alemán Manfred Weber, como alianza estratégica de intereses recíprocos. Y de ahí que Politico destaque de Feijóo, precisamente, su condición de "unificador frente a la polarización" del panorama político español, la misma deriva que la revista denuncia que está sufriendo Europa en su conjunto.

"Feijóo, de 61 años, está haciendo campaña como unificador en un momento en que el panorama político de España está dividido en gran medida", explica la publicación. "Eso debe de ser un activo en el momento de las elecciones, ya que busca alejar a los conservadores del partido de extrema derecha Vox y cortejar a los centristas que anteriormente votaron por los socialistas o los liberales de Ciudadanos".

La revista destaca que esta actitud de "anticuado y aburrido" le ha llevado a unir el partido -"dividido en el anterior mandato, de Pablo Casado"- y a ganarse la confianza de los votantes, a la vista de "su ventaja en las encuestas" y de la victoria del PP "por mayoría absoluta en la importante región de Andalucía".

Otros de los valores a favor de Feijóo que destaca Politico son que "se presenta a sí mismo como un recordatorio de cuando la política era civilizada y menos conflictiva" e incluso cita unos orígenes familiares "de clase trabajadora".

Curiosamente, la revista encuentra un enfoque favorable para recordar el "pasado fascista" del Partido Popular -en referencia a su fundador y ministro del franquismo, Manuel Fraga-. Y es que lo cita, hacia el final del texto, uniéndolo al "empeño" de Feijóo en mantener "esa línea conservadora" como punto a favor en sus críticas "a los socialistas por ceder demasiado a los nacionalistas en Cataluña y el País Vasco a cambio de su apoyo al Gobierno de coalición multipartidista".

