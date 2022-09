Pedro J. en La Sexta: "Juan Carlos I le está haciendo un daño innecesario al Rey acudiendo al funeral"

Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, ha acudido al programa laSexta Noche, para conversar con José Yélamo, presentador del espacio, de la actualidad española e internacional, que pasa por el funeral de Isabel II en la abadía de Westminster el próximo lunes y la presencia incómoda del Rey Emérito.

"Juan Carlos I le está haciendo un daño innecesario a su hijo el Rey, a la institución y, por lo tanto, a España acudiendo al funeral de Isabel II. Si él tuviera dos dedos de frente habría agradecido la invitación y se habría excusado por motivos de salud. Fuentes cercanas a Zarzuela nos han dicho que era lógico que lo invitarán, pero lo que no es lógico en las circunstancias que lo rodean es que acuda. Está claro que los fotógrafos van a buscar el momento de la foto, la coincidencia. Si la coincidencia se produce, Felipe VI va a aparecer ante la opinión pública como vinculado a la corrupción y a la conducta impropia de su padre, como si hubiera continuidad. Y si no hay foto, no faltará quien diga que le ha estado eludiendo y que carece de la empatía y de la compasión filial por un anciano ya chacoso", ha señalado el director de EL ESPAÑOL.

"Creo que Juan Carlos no es consciente de la mala opinión que gran parte de la opinión pública tiene sobre lo que ha sido su conducta. Está rodeado de una camarilla de aduladores. Sería bueno para él que aterrizara en la realidad; que viera el documental que desde hace unos días pueden ver todos los españoles con una recopilación de lo que algunos hemos venido publicando desde hace más de 30 años y de las revelaciones más recientes. Así se daría cuenta sobre lo que tiene que dar explicaciones; de cómo amasó su fortuna y cómo evadió impuestos", ha añadido.

El director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, interviene en La Sexta Noche

"La última percepción que hay en Zarzuela es que se va a lograr evitar la foto porque la recepción en Buckingham Palace va a ser muy numerosa. Se supone que los jefes de Estado no estarán junto al resto de invitados y, desde luego, en el entierro habrá un protocolo estricto. El mero hecho de que haya que plantear todo esto demuestra que él está fuera de la realidad. Él dice 'Yo no he matado a nadie', pero hay pruebas fehacientes de que ha hecho muchas cosas absolutamente impropias de un jefe del Estado e indignas del trono en el que se ha sentado. Su conducta ha traicionado la confianza de muchos españoles y tiene que resignarse a aceptar el ostracismo alque su conducta le condena", ha concluido.

Clase política

“En vez de ocuparse de solucionar problemas, añaden problemas a los que ya hay. ¿Qué hemos hecho para merecer a estos? Hay que hacer un llamamiento al sentido común, al patriotismo y a la racionalidad de nuestros dirigentes. Al final detrás de este debate, ¿qué es lo que queda? Que el Gobierno y el PP van a estar de acuerdo en el tipo de impuesto que la UE va a ponerle a las energéticas. Eso va a significar que Sánchez va a tener que tragarse su singular impuesto sobre los ingresos. Eso lo explicó bien Feijóo. El texto cuya tramitación se ha aprobado es un impuesto sobre los ingresos de las eléctricas. También el PP ha dicho que, aunque no le gustaba ese impuesto, votará a favor de un impuesto que suponga la estricta transposición de lo que diga Bruselas”, ha señalado.

“Al final, su verdadero gobierno de coalición no es con Podemos. Su verdadero socio no es Bildu ni ERC. Con quien siempre está alineado Sánchez es con la Comisión Europea y eso explica su política energética. Las críticas de Feijóo están mucho menos fundadas porque la excepción ibérica sí que está suponiendo un cierto alivio para el conjunto de los consumidores. El concepto de beneficios es discutible, pero si alguien está teniendo beneficios extraordinarios es el Estado porque está ingresando mucho más dinero en concepto de impuestos. Aunque el Estado tenga menos ingresos, puede dar para reducir el gasto público”.

Pedro J. Ramírez, director de EL ESPAÑOL, durante su intervención en 'laSexta Noche'.

Macarena Olona y Vox

“Yo me solidarizo con Macarena Olona por ese intento de impedirle hablar. No podemos ser tolerantes con los intolerantes. Una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es la coacción. Yo espero que no sólo Vox sino los demás partidos se solidaricen con Olona. Estoy en total desacuerdo con el discurso político de Olona, de Abascal y de Vox. Es un partido que está, con gran oportunismo, explotando demagógicamente el descontento de un sector de la población. Lo mejor que le ha pasado a la vida pública española es que el PP no haya necesitado a Vox para gobernar en Andalucía”, ha argumentado.

“La mayoría de los dirigentes de Vox no se creen la mayoría de las cosas que dicen. Esto no ocurre solamente en Vox; ocurre especialmente en los partidos extremistas. Lo que está comenzado a ocurrir en Vox se parece mucho a lo que ocurrió en Podemos. La dinámica en los dos extremos de arco político es la misma”.

Indulto a Griñán

“Tengo sentimientos encontrados en relación al indulto a Griñán. Comprendo la motivación humanitaria de un señor que ya está en el ocaso de su vida, que no hay riesgo de reincidencia y que personalmente no se ha embolsado dinero. Desde ese punto de vista comprendería el indulto y no me opondría. En cambio, tendría que quedar muy claro que es el perdón a un delincuente. El indulto no sería crear una especie de nueva instancia que arregle un supuesto error del Tribunal Supremo.Lo inaceptable es que el presidente Sánchez haya dicho que en el caso de Griñán y de algún otro de los líderes del PSOE andaluz están pagando justos por pecadores. Griñán no ha sido un gobernante justo porque ha incurrido en un delito de prevaricación", ha sentenciado.

