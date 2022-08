Bolaños recoge el guante del PP y abre la puerta a un debate de Sánchez y Feijóo en el Senado

El Gobierno abre la puerta a que Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo puedan debatir en sede parlamentaria. Aunque sea en un sitio inédito como el Senado. El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática de España, Félix Bolaños, ha asegurado que el Gobierno "está encantado de debatir", en referencia a la petición que realizó el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo de realizar un 'cara a cara' en la Cámara Alta. Algo que sería excepcional. Y que a la vez sería la única opción, dado que Feijóo no podrá ocupar asiento en el Congreso hasta las próximas elecciones.

En una rueda de prensa en la Embajada de España ante la Santa Sede con motivo de la ordenación de Fernando Vérgez como cardenal, Bolaños se ha referido como "una oportunidad" al reto lanzado por Feijóo en el inicio del curso político de los populares en un acto en Cerdedo-Cotobade (Pontevedra). Serviría, según el ministro, "para explicar todo lo bueno que el Gobierno ha hecho durante la legislatura".

A la vez, ha asegurado que sería "una oportunidad para el PP y para Feijóo de estudiarse un poco los temas, incluso de hacer alguna propuesta y también de que consiga no decir datos falsos en sus intervenciones. Como cuando decía que España no crecía económicamente, cuando ha crecido un 4%, o que no se había creado empleado, cuando se han creado 800.000 euros".

Estas críticas al PP de Bolaños han abarcado otro temas. Por ejemplo, ha considerado "difícil de explicar" que se haya aprobado en el Congreso el plan de medidas de ahorro energético con el voto en contra del PP. Algo que no ha ocurrido en el resto de Europa, ya que según el ministro esos planes han salido adelante "en todos los países europeos sin ningún debate con medidas muy similares".

"El PP daña con su voto"

El ministro de Presidencia ha defendido a su vez que el Ejecutivo trabaja "la mayoría social del país". Mientras que el PP "se dedica a proteger a las élites absolutamente privilegiadas". Además, ha asegurado que "es difícil encontrar a un solo español que no se haya visto beneficiado" por las medidas que las medidas adoptadas por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Para reforzar esta idea, ha enumerado a los colectivos que han sido beneficiarios de estas políticas. "Los pensionistas con la subida de sus pensiones, los jóvenes con el bono cultural y las becas, mujeres con protección a su seguridad para que nunca más haya manadas en este país", ha dicho en alusión a la llamada Ley del Sólo sí es sí. También ha añadido a "los empresarios con ayudas directas y los ERTE y los trabajadores con la reforma laboral".

"Para ellos trabajamos", ha añadido a preguntas de los periodistas, "para la mayoría social del país, para el 95% de la población que está necesitando ayuda y protección en un momento de incertidumbre y dificultades", ha apuntado sobre la inflación disparada por encima del 10% y al deterioro de la situación económica.

A su juicio, el PP "intentan desgastar al Gobierno", oponiéndose a todas sus medidas, "aunque con su voto dañe o pretenda dañar a los ciudadanos". "Tenemos una oposición que cambia de cara pero solo cambia de cara", ha dicho respecto al nuevo liderazgo de Alberto Núñez Feijóo al frente el PP, "continúa en el no al no todos los días, diciendo que no a cualquier medida".

Bolaños saluda a Fernando Vérgez, que el sábado fue ordenado cardenal por el Papa Francisco en el Vaticano. EFE

El ministro de Presidencia ha pedido a Feijóo que "recapacite" y ha deseado que "ojalá tuviéramos una oposición a la altura de España y del momento. Necesitamos trabajar todos juntos para proteger a la ciudadanía. No necesitamos una oposición que se dedica a proteger a las élites absolutamente privilegiadas", ha rematado.

Respecto a su visita al Vaticano, Bolaños ha explicado a los periodistas que este sábado mantuvo un breve encuentro con el Papa Francisco, que recibió a los representantes de las delegaciones asistentes a la ordenación de nuevos cardenales. El ministro ha asegurado que encontró al Pontífice "con ganas, con fuerza, con ánimo y buen humor. Es un hombre que deja huella en las palabras que pronuncia".

El ministro Félix Bolaños ya mantuvo el pasado jueves un primer encuentro en Roma con el Papa Francisco del que dijo que le "inspiran" los mismos valores, como el diálogo, la solidaridad y la ayuda a los que tienen más dificultades, que guían al Gobierno.

