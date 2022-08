Alegría avisa a Feijóo: estará en "insumisión constitucional" si no apoya subir el IPC a las pensiones

La ministra de Educación, Pilar Alegría, ha exigido este domingo al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que aclare a los 10 millones de pensionistas si está de acuerdo con revalorizar sus pensiones con la subida del IPC, tal como prevé el Gobierno.

Alegría ha advertido al líder de los populares que se colocará en una posición de "insumisión constitucional" si se niega a apoyar esta medida.

Al respecto, ha recordado que el artículo 50 de la Carta Magna establece que "los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad.

"No hay derecho a que el PP quiera volver otra vez a generar incertidumbre a una de las partes más importantes que tiene la sociedad como son los pensionistas", ha indicado la titular de Educación, sobre la resistencia de Feijóo a pronunciarse públicamente sobre esta medida.

Alegría aludía a una entrevista concedida este fin de semana por Feijóo a La Voz de Galicia en la que, preguntado al respecto, el líder del PP indicó que "hace falta es un debate serio y sosegado para definir el mejor sistema, el más justo", que sirva para garantizar la sostenibilidad de las pensiones durante las próximas décadas.

La ministra Pilar Alegría ha realizado estas declaraciones en Torrelavega, donde ha participado en un acto del PSOE de Cantabria. La también portavoz de la Ejecutiva federal del PP "no ha sido capaz de arrimar el hombre" durante los dos años de legislatura en las que el país ha tenido que enfrentar grandes dificultades como "la pandemia sanitaria, una guerra a las puertas de Europa y una crisis climática".

"El PP ha dejado claro que sólo se sienten cómodos en la política del no por el no, el no a todos, y cuanto peor, mejor para ellos", ha añadido.

Impuesto a la banca

La ministra atribuye esta actitud a que, mientras los socialistas siempre han mirado al PP como un "adversario político, el PP ve al PSOE como el enemigo. Por eso ejercen una oposición obstruccionista y negacionistas".

Al respecto, Alegría ha reprochado al PP que no haya apoyado "ni la reforma laboral, que ha facilitado a muchos jóvenes acceder a un empleo estable, ni los ERTE que permitieron preservar 3,5 millones de puestos de trabajo durante la pandemia, ni la Ley de Memoria Democrática, gracias a la cual muchas familias podrán encontrar los restos" de sus seres queridos asesinados durante la Guerra Civil.

Del mismo modo, ha criticado a Feijóo que no haya aprobado el decreto de ahorro energético aprobado este jueves en el Congreso, que incluye el incremento temporal de las becas y el transporte de cercanías gratuito durante cuatro meses (entre septiembre y diciembre), así como "más de 400 millones en ayudas a transportistas, taxistas y camioneros que están sufriendo duramente esta crisis energética".

La titular de Educación también se ha referido al impuesto extraordinario a la banca y a las compañías eléctricas, que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere poner en marcha. Al respecto, ha indicado que Ejecutivo pretende "distribuir entre la ciudadanía una parte de los importantes beneficios" que están registrando ahora esas compañías, para salir de la crisis.

