Sectores conservadores arremeten contra la reina Letizia por no santiguarse en la ofrenda al apóstol

El rey Felipe VI, acompañado de la reina Letizia y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, presidieron por tercer año consecutivo la Ofrenda Nacional al Apóstol Santiago en el 25 de julio de este segundo Año Santo 2022. Durante la misa, celebrada en la catedral de Santiago, la reina protagonizó un llamativo momento que se ha convertido en tendencia nacional en Twitter y que ha abierto un encendido debate en redes sociales.

¿Qué ocurrió? Justo antes de la lectura del Santo Evangelio según San Mateo, cuando todos los asistentes a la ceremonia religiosa se santiguan, las cámaras enfocaron a los Reyes y a sus hijas y se pudo apreciar cómo doña Letizia rechazó hacer la señal de la cruz, mientras Felipe VI, Leonor y Sofía sí se santiguaron.

La polémica está servida. Mientras sectores progresistas han aplaudido su gesto -"me representa", "a tope con este gesto de coherencia de Letizia"-, los más conservadores se han llevado las manos a la cabeza y han criticado el "feo detalle" de la reina.

"La monarquía española era, es y será católica", escribía un usuario en redes, patidario de que la reina debería haber imitado a Felipe VI por su papel institucional. "Es la reina de España y está en una misa, es una enorme falta de respeto lo que ha hecho".

"Si es atea no tiene por qué hacer la señal de la cruz. Bastante hace con estar ahí. A ver si vamos respetando la libertad de culto", comentaba otro tuitero, defendiendo el comportamiento de la reina. Lo cierto es que doña Letizia está en su derecho al no santiguarse: con su presencia a estos actos religiosos ya está mostrando su respeto a la tradición católica.

No es la primera vez que la reina Letizia evita hacer la señal de la cruz, aunque esta vez su gesto ha llamado la atención. Aunque cuando era Princesa de Asturias y durante sus primeros años como monarca sí que se santiguaba -en su propia boda en mayo de 2004, en la visita del papa Benedicto XVI a España en 2010, etc.-, con el paso del tiempo decidió dejar de hacerlo. Por ejemplo, en su visita a la basílica de Santa María la Real de Covadonga en 2018 o más recientemente en el funeral homenaje por las vícitmas del Covid-19 en julio de 2020, no hizo la señal religiosa.

