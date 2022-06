Yolanda Díaz, en tono electoral en Andalucía: "Estoy dispuesta a dar un paso para ganar España"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se ha puesto en tono electoral en Andalucía y ha afirmado que está dispuesta a "dar un paso para ganar España".

"Estoy dispuesta a dar un paso para ganar España, pero yo os pregunto: ¿estáis dispuestas a pelear por Andalucía?", ha señalado en la noche de este sábado en un acto en Córdoba, en el que ha intervenido junto a la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y a la candidata de 'Por Andalucía' a la Presidencia de la Junta, Inma Nieto.

Díaz ha defendido a capa y espada que "no se resigna" en el primer acto de los tres en los que va a acompañar a Nieto. "Si he estado nueve meses junto a la Ione Belarra peleando para subir el Salario Mínimo Interprofesional 15 euros, no por nosotros sino por vosotras, estoy dispuesta a hacerlo, a dar un paso para ganar España", ha argumentado.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.

Sigue los temas que te interesan