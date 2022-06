Feijóo opone el "gobierno fiable" de Moreno a los "pufos" del PSOE: "Toda España está pendiente"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que si a los políticos se les juzgase por los "pufos" que dejan, el PSOE "estaría muchos años sin gobernar Andalucía y muchos sin gobernar España", por lo que ha propuesto un gobierno "fiable" con los candidatos 'populares' al Parlamento andaluz el 19J con Juanma Moreno a la cabeza.

"Propongo un gobierno fiable, con trazabilidad, que sepamos lo que va a hacer porque hemos acreditado qué es lo que hemos hecho; un gobierno de mujeres y hombres honrados y honestos a disposición de Andalucía", ha subrayado.

En Antequera (Málaga), en un almuerzo mitin junto al coordinador general del PP y de la campaña del PP-A a las elecciones del 19J, Elías Bendodo, el líder del PP ha recordado que Andalucía "es patrimonio de los andaluces" y no del PSOE; incidiendo en que estos tres años y medio se ha "acreditado" que cuando "un gobierno se centra en el trabajo se consigue empleo y pagar las cuentas".

En las elecciones del próximo domingo 19 de junio, Andalucía, ha dicho, se juega "muchas cosas: la sanidad, los servicios sociales, la educación, la concordia, una forma de hacer política, de estabilidad". En este punto, Feijóo ha aludido a la "ilusión" que se "respira en las calles" de la comunidad andaluza pero también en otros puntos de España donde le dicen que el 19 de junio "en Andalucía no se puede fallar".

"Toda España está pendiente de que en Andalucía no fallemos, esto es una gran responsabilidad pero también un gran honor", ha dicho, al tiempo que ha animado a seguir hablando de esta comunidad autónoma y de propuestas "mientras los demás lanzan insultos".

Según Feijóo, el PP trabaja para "intentar conseguir la mayoría limpiamente y gobernar después". Por ello, ha advertido a su partido de que hay que "seguir trabajando" y ha hecho un símil con el campo: "No hemos recogido la cosecha. A veces, cuando miramos los campos, creemos que vamos a tener buenas cosechas; todo parece indicar que la cosecha de este año será la mejor pero, amigos, las cosechas son buenas cuando se recogen y se acaban".

"Hay que ganar en las urnas"

Por tanto, ha continuado, en estos momentos "no tenemos nada más que una expectativa, no tenemos un solo escaño, no hemos obtenido todavía ninguna victoria. Las elecciones hay que ganarlas en las urnas y el próximo domingo Andalucía se va a jugar el futuro no de los próximos años sino de las próximas décadas".

Así, ha subrayado que el Gobierno de Moreno "ha venido a servir, no a servirse" y ha insistido en que se ha hecho "un excelente trabajo". Pero, en estas elecciones de dentro de ocho días, ha enfatizado: "No hemos marcado ningún gol porque no hay una sola urna en un colegio y ni una sola papeleta. No es lo bien que lo hemos hecho, el mensaje es que tenemos que exigirnos más, recorrer más en el campo, no dar una sola pelota por perdida".

También, ha dicho Feijóo, el PP "no se perdonaría jamás perder" estos comicios autonómicos y "no gobernar" por lo que ha animado a continuar estos días de campaña "como si cada día fuese el último de vuestro trabajo" para lograr "una mayoría suficiente para gobernar".

El líder del PP ha pedido el voto "desde la humildad" a los votantes populares, "esos que nunca fallan"; pero también a aquellos que les votaban y dejaron de hacerlo: "Si estamos juntos haremos una casa grande, sólida". Y, ha añadido, también para los que no les han votado o votaban al PSOE "y se han dado cuenta de que Moreno es mejor candidato".

Incendio en Pujerra

En su intervención, también ha tenido el presidente del PP palabras de agradecimiento para los bomberos forestales y los equipos que han trabajado y continúan haciéndolo en la extinción del incendio en los términos municipales malagueños de Pujerra, Benahavís y Júzcar.

Así, ha mostrado su "gratitud y afecto a los servidores públicos" que continúan trabajando contra las llamas y ha recordado que viene de Galicia, una tierra que "tiene el 45% del total de la madera que se corta en España, de una tierra que sabe las dificultades de la extinción de incendios y de la tensión e impotencia en la que viven los vecinos, y del riesgo que asumen los bomberos forestales y todas las personas que colaboran en la extinción".

