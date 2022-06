Feijóo, sobre el giro de Sánchez con Argelia: "Ha tenido que venir la UE a arreglar los destrozos"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado hoy en Córdoba que "Sánchez haya dado un volantazo sin precedentes en política exterior" con Argelia y que con él "pone en riesgo" no sólo el gas, sino miles de millones en exportaciones. "Ha tenido que venir la UE para arreglar nuestros destrozos", apunta.

"Siento que a Sánchez le incomode la verdad, pero un político se debe a la gente", ha advertido. Es más, ha recordado que "los españoles merecen que les digan la verdad porque somos los españoles los que vamos a pagar los destrozos".

"Con tal de no estorbar a la verdad, nosotros estamos cumpliendo con nuestro deber", añade al tiempo que reprocha que un Gobierno considere a la oposición sólo como un estorbo. "No he venido a insultar a Pedro Sánchez, pero tampoco a decir sí, sí, sí. Yo he venido aquí a servir".

El líder popular ha resumido que Sánchez sólo ve estorbos en la oposición "por sus nervios, porque el Gobierno no funciona y porque ve que la alternativa del PP cada día convence a más ciudadanos".

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante el mitin de este sábado en el Palacio de Congresos en Córdoba Rafa Alcaide Córdoba

Feijóo ha descartado entrar "en un cruce de acusaciones", pero también se niega "a callarse" ante los problemas que sufre España, "como que nuestra economía sea la única que no recupere el PIB previo a la pandemia, que la inflación esté disparada o que la deuda crezca a un ritmo de más de 200 millones al día"

Nerviosismo en el PSOE

El presidente del PP ha ofrecido estas valoraciones durante la clausura de un mitin que ha tenido lugar en Córdoba. Previamente, esta mañana ha acudido a la Xuntanza de los Centros Gallegos, donde ha sido recibido por un grupo de gaiteros. Posteriormente, se ha dirigido a este acto de campaña andaluza. Por ello, durante su participación, enmarcada en las elecciones del próximo domingo 19 de junio, ha advertido que "donde los demás lanzan insultos, el PP de Andalucía lanza propuestas, una por la mañana y otra por la tarde".

Ha subrayado que "mientras que los demás tienen no sé cuántos candidatos y no sé cuántas coaliciones, nosotros tenemos un presidente, un programa y un balance. Y eso es la política útil, la que cambia las cosas, la que no consiste en descalificar, sino proponer, en buscar los problemas, diagnosticarlos de forma adecuada y buscar el tratamiento adecuado"

Una vez llegado al "ecuador" de la campaña electoral,"están quedando muchas cosas claras", como que hay un presidente como Juanma Moreno que explica su proyecto para todos y que "los socialistas están muy nerviosos".

"Los nervios" en el PSOE "se deben a que hay un Gobierno del PP que ha mejorado todos los aspectos básicos de gestión y que ha demostrado que "la Junta no tenía por qué ser del PSOE". Y, sobre todo, porque cada día que pasa hay más andaluces que dicen que van a confiar en Juanma Moreno porque se lo merece y porque es el mejor presidente para esta tierra".

Lamenta que el nerviosismo entre los socialistas se note en que hayan pasado al insulto, pero insta a centrarse en el trabajo ante el 19 de junio "y consigamos que Juanma Moreno sea el presidente de forma contundente en Andalucía"



"Tenemos que seguir así porque todavía no hemos marcado ningún gol y todavía no hay ningún voto en las urnas", avisa sobre la recta final de la campaña y se compara a un entrenador cuando en un descanso de un partido tiene que "animar a un equipo que ya lo está haciendo bien".

Por último, el líder popular ha pedido el voto "a todos estos socialistas que saben perfectamente que el partido de Sánchez no les representa, les pido encarecidamente el voto. Y se lo pido desde el compromiso de servir y no de servirnos; y se lo pido desde el compromiso de conocer a un presidente que ha sabido gestionar y que merece seguir siendo presidente".





Sigue los temas que te interesan