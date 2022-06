Yolanda Díaz iniciará su "proceso de escucha" en Madrid el 8 de julio: seis meses de gira por España

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, empieza a concretar los pasos y los plazos hacia el que será el proyecto político con el que concurra a las elecciones generales, previstas para diciembre de 2023. El 8 de julio, Díaz iniciará en Madrid el llamado "proceso de escucha", con el que recorrerá España durante seis meses.

Ese 8 de julio, viernes, se escenificará por tanto el lanzamiento de 'Sumar', la marca que el equipo de Díaz registró en el Ministerio del Interior en mayo como germen de una coalición a la izquierda del PSOE. La vicepresidenta, entrevistada en 'Al rojo vivo', en laSexta, ha recalcado que ya ha comunicado esta noticia a "todos los partidos" de su "espacio".

"Estoy muy contenta -ha dicho-. He buscado esa fecha por algo fundamental y es que es la semana del Orgullo, de la diversidad, de la alegría, de un nuevo país que es moderno, joven, ecológico, feminista, inclusivo y que no mira para atrás nunca; que camina. A partir de ahí me vais a ver por toda España, de norte a sur y de este a oeste. Estoy muy ilusionada".

🔴 #ÚLTIMAHORA | @Yolanda_Diaz_ anuncia que pone en marcha el proceso de escucha de Sumar: "Arranco en Madrid el 8 de julio" ▶ https://t.co/dqtEyRHTGT pic.twitter.com/Yy1GIGObG6 — AlRojoVivo (@DebatAlRojoVivo) June 9, 2022

Con este "proceso de escucha", Díaz pretende saber "qué necesita la sociedad española del siglo XXI". "Quiero un proyecto de país para la próxima década -ha afirmado-. Necesitamos escucharnos mucho y yo voy a hablar muy poco. Quiero que hablen personas especialistas en muchas materias; de sanidad, de impuestos, de energía, de Europa, de política internacional. A la vez iré por todo el país escuchando a todos los colectivos. Habrá protagonismo ciudadano".

