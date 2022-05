El PP advierte al Gobierno que no puede impedir que Juan Carlos I venga a España cuando quiera

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha advertido este jueves al Gobierno de Pedro Sánchez que no puede impedir que el Rey emérito Juan Carlos I visite España cuando quiera.

"El Gobierno no tiene nada que decir sobre si un español puede venir o no a su país, sólo faltaría que un español no pueda venir a su país cuando lo considere oportuno", ha declarado Gamarra tras el Comité de Dirección del PP que Alberto Núñez Feijóo ha presidido esta mañana en Madrid.

La secretaria general del PP se ha pronunciado de este modo sobre las noticias ofrecidas por EL ESPAÑOL, según las cuales el Gobierno de Pedro Sánchez está muy incómodo por la visita de este fin de semana del Emérito y ha pedido a la Casa del Rey que de momento no vuelva a pisar nuestro país.

También han salido de la Moncloa las directrices para que Juan Carlos I no pernocte en el Palacio de la Zarzuela: tendrá que conformarse con realizar una breve visita de cortesía a su hijo, el Rey Felipe VI.

"No hay institución que no deje vivo este Gobierno", ha comentado al respecto Gamarra, "todo lo que hace, debilita a las estructuras e instituciones del Estado".

La también portavoz parlamentaria ha señalado que el PP "da la bienvenida" a Juan Carlos I a España y reconoce el papel histórico que el Rey emérito ha protagonizado en este país: "Esperamos tenga una buena estancia en su casa", ha señalado.

Respecto a los asuntos que competen a la vida privada del Emérito, sólo a él le corresponde tomar "sus decisiones", ha añadido. Aludía a las explicaciones que el Gobierno exige a Juan Carlos I sobre los escándalos financieros en los que se ha visto envuelto, y de los que ha sido finalmente eximido por la Justicia.

Por otro lado, Cuca Gamarra ha anunciado que el PP va a plantear varias iniciativas parlamentarias para exigir que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se disculpe por haber llamado "piolines" a los policías nacionales destinados a Cataluña en unas circunstancias tan difíciles como las vividas en otoño de 2017, tras el golpe del 1-O.

Esos policías", ha recordado la secretaria general del PP, "defendieron la Constitución, la legalidad y el Estado de Derecho. Se merecen un respeto por parte de los españoles, y también por parte del presidente del Gobierno".

Por otro lado, el PP va a redoblar su ofensiva para que Pedro Sánchez dé explicaciones en las Cortes sobre el espionaje del caso Pegasus. Los populares exigen al presidente del Gobierno que aclare cuándo fue infectado su teléfono móvil, si se trata del oficial o de uso personal, por qué tardó tanto en deslevar este hecho y, sobre todo, qué información le fue sustraída.

A los populares les preocupa especialmente saber si la información sustraída del móvil de Sánchez (casi 6 Gigas de material informático) está condicionando su libertad para tomar decisiones y gobernar.

A preguntas de los periodistas, Cuca Gamarra ha sido muy escueta al comentar la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que constata un creciente apoyo popular al PP.

"Mientras cae la credibilidad del gobierno", ha señalado la portavoz parlamentaria, "sube la credibilidad del primer partido de la oposición. Ni el CIS puede ocultar la alternativa que representa Feijóo".

