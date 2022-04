Pedro Sánchez critica las políticas de la Xunta en el Congreso en ausencia de Feijóo para desacreditarle

A falta de 24 horas para que, por fin, Pedro Sánchez se conozca con el nuevo presidente del Partido Popular, la sesión de control en el Congreso de los Diputados se movió este miércoles entre si Alberto Núñez Feijóo es algo nuevo y "alternativo" o algo viejo y "sin propuestas".

Cuca Gamarra, portavoz y secretaria general de los populares, hizo algo más parecido a un mitin al plantear que "por fortuna, hay otra manera de gobernar" y reclamando al presidente que "haga las dos únicas cosas que sabe hacer, copiar y rectificar".

Es decir, copiar las políticas de Feijóo en Galicia y rectificar las socialistas, "que nos llevan a la ruina".

La respuesta del jefe del Ejecutivo fue recordar que el presidente de la Xunta fue de los únicos "que no hizo propuesta alguna" cuando el Gobierno pidió ideas para el decreto contra las consecuencias de la guerra. "Si usted estuvo aquí ayer", en el discurso de Volodímir Zelenski, "se daría cuenta de que hay una guerra, y verá que llevamos mascarillas... porque pasamos una pandemia; y el Gobierno se hace cargo y actúa".

Pero, como otras veces, el presidente hizo de oposición a la oposición: "La cuestión es si ustedes van a apoyar para sacar a España adelante o si van a continuar estorbando, junto a la ultraderecha, como llevan haciendo estos dos años de legislatura".

Tirando de datos

Lo cierto es que la número dos del nuevo PP tiene todas las cifras a su favor. Entiéndase, a favor de la crítica al Gobierno socialista de Sánchez: "El Banco de España rebajó casi un punto las previsiones de crecimiento ayer, hasta el 4,5%, con un 10% de inflación durante muchos meses, el escenario convendrá en que es muy difícil", dibujó.

"Pero usted lo ignora y lo obvia, los ahorros de los españoles se han depreciado en 94.000 millones, cuatro de cada cinco empresas prevén pérdidas este año, la deuda está al 120% PIB y tenemos el segundo peor déficit de la zona euro".

Lo curioso es que a todo eso, que no puede ser responsabilidad más que de quien gobierna desde hace ya casi cuatro años, Sánchez contestó reprochándole a Feijóo sus políticas en una esquina de España. Citó hasta por dos veces Galicia, como ejemplo negativo. En la ya reseñada y para dejar caer que en esa región "han cerrado uno de cada diez colegios públicos", no dijo en qué periodo, "y en Andalucía están despidiendo a 8.000 sanitarios en plena pandemia".

Esto último iba por el otro barón que ha tomado poder (o el poder) en el nuevo Partido Popular, Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía. Las elecciones en esa Comunidad Autónoma son en breve (quizás en junio, quizás en octubre), y las perspectivas del PSOE son terribles. Quizá por eso, Sánchez no abundó más.

Pero sí lo hizo Gamarra, reprochándole a Sánchez que "usted sólo encuentra enemigos, pero no busca soluciones", diagnosticó.

"Mire, enfrenta autonomías unas con otras, para favorecer a las que le mantienen en el poder y ponerle palos en las ruedas a las que bajan impuestos y crean riqueza". La portavoz del PP no profundizó más, probablemente porque el comité de expertos "elegido a dedo" que propuso la reforma fiscal ha sido ninguneado a causa del nuevo escenario de guerra.

"Otra manera de gobernar"

"Usted no ve que los españoles no llegan fin de mes, que no pueden llenar los depósitos de sus coches, que no encienden la luz por miedo a no poder pagar la factura. ¿Qué futuro nos espera con su gobierno?".

Por eso, Gamarra le planteó unas cuantas soluciones: "Hay alternativa. Más empleo y menos asesores para sus 22 ministerios. Más bajar impuestos y menos comités de expertos a dedo... Su fracaso es evidente, escuche a Feijóo, y haga lo que sabe hacer: copiar y rectificar. Copie al PP y rectifique sus políticas, que nos lleva a la ruina. Por fortuna hay alternativa, hay otra manera de gobernar".

Y entonces, fue cuando Sánchez sacó ese par de ejemplos antes citados para criticar la manera de gestionar del Partido Popular, los de Galicia y Andalucía. "Efectivamente, hay otra manera de gobernar", dijo mofándose. "La de ustedes, que en la oposición bajan muchos impuestos y cuando gobiernan suben hasta 50 de ellos... y además con recortes".

Y así, a un día de verse con Feijóo y después de arremeter contra él, calificándolo de un "estorbo" más como el anterior líder popular, Pablo Casado, Sánchez ya dio por descartado el apoyo del PP a sus medidas contra la guerra: "Pese a las dificultades, España y Europa saldrán adelante. Y lo harán gracias a la determinación, la solidaridad y el esfuerzo de unidad que vamos a desplegar con toda la mayoría parlamentaria".

...en la que el PSOE no ve al PP desde el día en que reinterpretó el acuerdo de La Palma con los presidentes autonómicos y decidió que no bajaría impuestos, sino que daría ayudas directas como respuesta a los efectos de la guerra.

