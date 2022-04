Sánchez ya negocia con sus socios prolongar sus medidas contra la crisis antes de verse con Feijóo

El Gobierno ya mantiene conversaciones con sus habituales socios parlamentarios para convalidar el decreto con medidas económicas frente a la crisis y para poder ampliar su efecto más allá del mes de junio.

La idea del Ejecutivo es incluir en la tramitación parlamentaria la posibilidad de prorrogar esas medidas tal y como le han pedido todos los partidos del llamado bloque de investidura.

Por ejemplo, el Gobierno ya está hablando con ERC y, según explica este partido, ha conseguido compromisos concretos para que algunas de las medidas que contiene el decreto se amplíen más allá de los tres meses previstos.

No ha contactado aún con Ciudadanos, según explica este partido, que está dispuesto a no oponerse a la convalidación aunque no contiene muchas de sus propuestas.

El decreto no será convalidado hasta después de Semana Santa, aunque las medidas que contiene ya están en vigor. La mayoría están pensadas para que tengan una vigencia de tres meses. El plan prevé movilizar 16.000 millones de euros de recursos públicos, 6.000 millones de ellos en ayudas directas y rebajas de impuestos, y 10.000 a través de una nueva línea de avales gestionados a través del ICO.

Esta vía del trámite como proyecto de ley la utilizará el Gobierno también como pista para abrir un diálogo con el PP. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez recibirá mañana jueves a Alberto Núñez Feijóo y, según fuentes del Ejecutivo, le pedirá que vote a favor de la convalidación a cambio de abrir un proceso de diálogo para incorporar nuevas medidas en el trámite parlamentario.

El escollo es el de la bajada de impuestos que pretenden los populares y que el Gobierno rechaza, pero incluso en eso, las citadas fuentes aseguran estar dispuestas a dialogar en los próximos meses.

Condiciones del PP

El Ejecutivo explica que la opción de ampliar los plazos de las medidas, que piden los partidos del bloque de investidura, es plenamente compatible con el PP.

Feijóo condicionó este miércoles su posible apoyo a las medidas que contiene el decreto del Gobierno a que Sánchez le dé alguna opción de "mejorarlo". En una entrevista con Carlos Alsina en Onda Cero, el nuevo presidente del PP criticó de entrada el decreto, que calificó de "parche importante" porque "no hay ninguna política económica detrás".

Aún así, dijo estar dispuesto a debatir sobre su contenido e introducir alguna modificación: "Espero que podamos modificar algo, ya que los síes para aprobarlo ya los tiene".

Feijóo animó a Sánchez a dar prioridad a los problemas de las familias "que no pueden llegar a fin de mes" y dijo que ahora ve al Gobierno "desconectado de la realidad".

