Temor en el PSOE a que al 'Gobierno bonito' pensado para la recuperación se le atragante la crisis

"Mira, lo que no se puede es llamar fachas a todos, y ultraderechistas a unos trabajadores que lo están pasando mal". Las palabras todavía resuenan en los pasillos del Congreso. Y, peor, las miradas de asentimiento de otros socialistas que escuchaban la afirmación de esta persona, histórica dirigente y exmiembro del Gobierno, indignada ante la gestión del estallido social concatenado de agricultores, transportistas, batas blancas y consumidores que no pueden comprar... porque todo está caro o porque, simplemente, no hay productos en el mercado.