En vivo | Agricultores y ganaderos toman Madrid para exigir un futuro para el mundo rural

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha expresado su respeto "absoluto" a las manifestaciones convocadas por las organizaciones agrarias, entre ellas la gran concentración prevista para el domingo, pero ha defendido su gestión y la del Gobierno en esta materia.

"Me siento rural, pero cuando veo que determinadas cosas que se están haciendo, se están reivindicado o algunas que no son compatibles con la normativa española o europea me causa cierta perplejidad", ha señalado esta semana en los Desayunos Informativos de Europa Press.

Tras afirmar que "siempre" ha luchado por la libertad y la democracia, Planas ha expresado su respeto "pleno y absoluto" a las manifestaciones, si bien ha afirmado que "buena parte" de las peticiones propuestas por los convocantes "van exactamente en la dirección que se plantea".

Sin embargo, el titular de Agricultura lamentó el pasado viernes en Cáceres que se politice la manifestación de este 20M, ya que considera que el campo español "merece comprensión y respeto" y "quiere ser escuchado" tras confirmarse la presencia de políticos de PP en la misma.

En declaraciones a los medios tras participar en el IV Foro participativo del sector primario sobre el Proyecto de Ley de Prevención de Pérdidas y Desperdicio Alimentario, el ministro ha manifestado que "cualquier interferencia o manipulación política" en las reivindicaciones del mundo rural "no tiene sentido, sobre todo, por parte de quienes teniendo oportunidad de apoyarlo no lo han hecho".