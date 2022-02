Podemos da al PSOE "otra oportunidad" para crear la comisión sobre abusos en la Iglesia en el Congreso

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha avanzado que volverán a "dar otra oportunidad" al PSOE para lograr un acuerdo de cara a la creación de una comisión en el Congreso sobre los abusos en la Iglesia.

De esta forma, se suspenderá de nuevo la votación prevista para este martes en la Junta de Portavoces de la Cámara Baja, como ya ocurrió esta semana.

En declaraciones a RNE, ha explicado este sábado que aún no hay consenso con el PSOE pero van a tratar de apurarlo con otro nuevo gesto de "buena voluntad", al que le debe seguir también una respuesta similar por parte de su socio de coalición y aceptar una comisión específica en la Cámara Baja.

Defensor del Pueblo

Así, ha insistido en que es complementaria la apuesta del grupo confederal que, junto a ERC y Bildu quiere una comisión parlamentaria de investigación, con el planteamiento del PSOE, que plantea que sea el Defensor del Pueblo quien asuma esa responsabilidad.

De hecho, ha remarcado que precisamente las propias víctimas, mediante un reciente comunicado, ya han dejado claro que optan por las dos vías y quieren una comisión con "luz y taquígrafos".

El también dirigente de En Comú Podem ha señalado que, "por primera vez en décadas", las autoridades civiles aceptan su "responsabilidad" a la hora de emprender una investigación oficial sobre estos abusos, que son "hechos deleznables" que interpelan a "toda la sociedad".

Eso sí, ha recalcado que España es "una anomalía en Europa" con respecto a las respuestas que han dado otros países comunitarios a este "drama lacerante" y ha motivado que las víctimas "alcen la voz".

"No nos podemos permitir el lujo de no llegar a un acuerdo", ha insistido Asens para indicar que las dos visiones, la suya y la de los socialistas, "deben poder coexistir" y tratan por ello de convencer al PSOE, puesto que ellos ya han cedido.

Ahora, según ha desgranado, le corresponde hacer lo propio a sus socios y aceptar que la investigación se despliegue también en el Congreso.

Partido Popular

La portavoz del grupo popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha pedido que la investigación de los abusos a menores en la Iglesia se amplíe a otras instituciones y ha dicho que sería "positivo" que la propia Iglesia participara en la comisión que finalmente se cree.

"Seguro que la Iglesia lo estará valorando y sería positivo", ha indicado Cuca Gamarra en una entrevista en el programa Parlamento de RNE, al ser preguntada por si la Iglesia debería participar en la comisión de investigación de los abusos.

En todo caso, Gamarra ha reiterado el rechazo del PP a la fórmula de la comisión parlamentaria para investigar estos casos. "No es el mejor espacio una comisión parlamentaria donde imperarían otro tipo de objetivos que no serían la búsqueda de verdad y no sería el mejor espacio para la protección de las víctimas", ha subrayado.

Sigue los temas que te interesan