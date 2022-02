El PNV anuncia su voto en contra de la reforma laboral

El PNV ha anunciado que votará en contra de la reforma laboral este jueves en el Congreso de los Diputados, descolgándose del Gobierno, del que es socio habitual, en una de las normas fundamentales del ejecutivo esta legislatura.

La razón de los nacionalistas para el 'no' es que el texto acordado con patronal y sindicatos no se ha tocado, por lo que no incorpora la prevalencia de los convenios autonómicos, condición para ellos fundamental a cambio de su apoyo.

La reforma laboral saldrá adelante pese a esto gracias al 'sí' de PDeCAT y UPN.

