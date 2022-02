Vox no condena el asalto de los ganaderos al Ayuntamiento de Lorca: "Entendemos su situación"

Vox ha anunciado su postura sobre lo ocurrido en Lorca a través de su portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros. "Comprendemos perfectamente su desesperación", ha respondido cuando se le ha preguntado si condenaba el asalto de decenas de ganaderos al Ayuntamiento de esta localidad murciana, donde arrollaron por la fuerza a la policía que protegía el edificio.

Los manifestantes irrumpieron en el salón de plenos para "paralizar" una moción del equipo de gobierno encaminada a "detener la implantación de nuevos cebadores o la ampliación de los ya existentes". El Consistorio se disponía a "regular la presencia de granjas de cerdos cerca de las casas".

"Nos alegramos de que no haya habido daños personales ni materiales", ha aseverado Espinosa de los Monteros en su conferencia celebrada en el Real Casino de Madrid, organizada por Nueva Economía Fórum.

Acto seguido, ha añadido: "Comprendemos perfectamente la desesperación del sector primario (...) Uno no puede ser experto en todo, pero puede aprender. Estamos pegados a los ganaderos, a los agricultores... Les escuchamos".

Espinosa ha ironizado primero sobre la postura del PP. Cuando el presentador del foro le ha leído un titular que ilustraba la condena de todos los partidos [PP, PSOE, Cs y Podemos], el portavoz de Vox ha asegurado haber leído declaraciones de una concejal popular que iban en la línea de los de Abascal.

No hubo heridos en Lorca. Los asaltantes arrollaron a la policía en las escaleras de entrada y, una vez dentro, volvieron a romper el cordón policial entre empujones y gritos amenazantes. Sin embargo, la coacción no surtirá efecto, ya que el pleno no dará su brazo a torcer en torno a la medida protestada.

Después, ha concluido: "Nos alegramos de que no haya sido la izquierda que quema cajeros, arrasa las calles y llama a la alerta antifascista". Con esta postura, Vox se desmarca del consenso que ha generado el asalto al Ayuntamiento de Lorca entre los demás partidos.

Elecciones en CyL

Precisamente sobre eso, "el consenso progre", ha versado la conferencia de Espinosa, que ha reiterado que el "consenso" sólo es positivo "cuando se forma sobre conceptos que hacen prosperar a España".

A ojos del portavoz de Vox, las últimas dos décadas en España se han "perdido" por culpa de ese "consenso progre" que ha "impedido el debate sobre muchos temas importantes": "La izquierda marca las ideas y la llamada derecha las acepta". En ese punto, ha recomendado la lectura del libro de Cayetana Álvarez de Toledo. La exportavoz del PP, por cierto, considera a Vox un partido "nacionalista".

También en clave irónica, Espinosa de los Monteros ha augurado una nueva "alerta antifascista" la noche electoral de Castilla y León, donde su partido sacará [se ha mostrado seguro de ello] unos grandes resultados.

El portavoz de Vox, sin embargo, no ha aclarado qué hará su partido con esos hipotéticos grandes resultados. No ha cifrado el número necesario de escaños para solicitar su entrada en el gobierno.

"No apoyaremos gratuitamente a nadie", ha dicho. Pero esa gratuidad tampoco se produjo en Madrid o Andalucía, donde su formación pactó medidas a modo de contrapartida, pero se quedó fuera del Ejecutivo.

Ha criticado, eso sí, al PP por insinuar que prefiere "repetir elecciones" antes que ahormar una coalición con Vox: "Si es verdad eso, será una falta de respeto tremenda".

El propio Espinosa de los Monteros lleva días recorriendo las nueve provincias de Castilla y León. Su partido ha habilitado cinco caravanas que se ponen en marcha al punto de cada jornada.

