Abascal carga en Soria contra España Vaciada: "Es un modelo separatista para pactar con Sánchez"

El presidente de VOX, Santiago Abascal, ha visitado este domingo Soria, donde ha pronunciado un emotivo discurso ante cientos de simpatizantes del partido y vecinos de la ciudad.

Allí, tras mostrar su comprensión por el sentimiento de abandono de Soria y de otras ciudades de Castilla y León, ha pedido, eso sí, no copiar lo peor del separatismo: «No caigamos en tentaciones de copiar el modelo separatista, de pensar únicamente en nosotros. ¿Para qué ha servido Teruel existe? Para que el señor Guitarte exista y para que Pedro Sánchez forme gobierno pactando con los separatistas y los terroristas”, ha lamentado.

“El sentimiento de abandono de Soria -ha dicho el presidente de VOX- es justo y obedece a la realidad. Pero no podemos emular lo que han hecho aquellos que no creían en el mejor legado de nuestros padres, que es la unidad de nuestra patria y el interés general de los españoles”.

Así, tras reprochar a PP y PSOE que, con igual responsabilidad, hayan condenado a muchas tierras españolas a la “despoblación, la desindustrialización y la falta de apoyo permanente”, ha apostado por el modelo de VOX: “La juventud no quiere subvenciones para videojuegos del dinero que arrebatan a sus padres con impuestos (…) la juventud quiere patria, quiere futuro y quiere tener raíces”, ha dicho Abascal. “No es tanto pedir querer formar una familia; querer vivir y morir allí donde se ha nacido. Junto a los tuyos”.

«No vamos a engañar a nadie»

Consciente de que el proyecto que propone VOX no puede conseguirse de un plumazo – “no vamos a engañar a nadie”- Abascal anima: Os proponemos un movimiento político distinto a los partidos que había hasta ahora. No prometemos un cambio radical al día siguiente; la batalla es difícil, pero tenemos que sembrar. (…) Cuando hacemos política, no lo hacemos pensando en cambiar unos pocos carguitos del PSOE o del PP por gente de VOX; lo hacemos pensando en la gente joven que está aquí, que todavía no puede votar. Nos va a costar más o menos llegar, pero cuando lleguemos habremos construido de manera sólida; creemos en la trascendencia de lo que hacemos; actuamos para otras generaciones y vamos a dejarnos la piel para que haya un cambio de rumbo”.

García Gallardo: "Las autonomías nos están discriminando"

El candidato de VOX a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha afirmado que “es un honor venir a esta tierra. Es también un orgullo y un privilegio asumir la candidatura a la junta de CyL. Además, rodeado de personas como Santiago Abascal, aquí presente”.

García-Gallardo ha criticado que, tanto el PP como el PSOE ,“han expulsado a los sorianos de su tierra con unas políticas suicidas que han ahogado la industria, la ganadería y la agricultura”. “Las autonomías nos están discriminando y se están convirtiendo en los enemigos de los ciudadanos más leales, creando españoles de primera y segunda, a pesar de que Castilla y León sea una de las regiones más importantes de España y en detrimento de otras”, ha recalcado.

El candidato de VOX a la Junta de Castilla y León se ha dirigido a los votantes del PSOE: “Han abandonado la preocupación por los trabajadores, pero han abandonado mucho más. Se está abrazando con Bildu dejando que los que pertenecieron a ETA sean los que hoy decidan la reforma laboral”, ha destacado.

También ha hecho lo propio con los votantes del Partido Popular, quienes ha recordado que “siempre les hacen las mismas promesas y han visto que han utilizado sus votos para abrazar a la izquierda, el machismo cultural y fomentar el enfrentamiento entre hombres y mujeres de cualquier condición.”, indica. «El PP prometió que acabaría con las políticas de la izquierda y, sin embargo, ha continuado con todas ellas”, ha matizado.

García-Gallardo ha explicado lo que propone VOX frente a los demás partidos: “Frente a la cultura de la muerte, traemos vida. Frente al globalismo, patria. Frente a la emergencia climática, nosotros traemos la realidad y es que están vaciando demográficamente esta comunidad”.

