Sánchez insiste en que el Emérito debe dar explicaciones y no se pronuncia sobre su vuelta

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado este viernes en Bruselas que el rey Juan Carlos I debe dar "explicaciones" a los ciudadanos sobre su comportamiento pese a la decisión de la justicia suiza de archivar la investigación sobre los 100 millones de dólares que el Emérito recibió de Arabia Saudí y la inminente decisión de la Fiscalía española de archivar las diligencias contra él.

En una comparecencia ante la prensa de madrugada tras el Consejo Europeo, Sánchez ha eludido pronunciarse sobre el posible regreso a España del Emérito, que se encuentra en Emiratos Árabes Unidos desde agosto de 2020. Y ha desvelado que la Casa Real no le ha consultado sobre los planes del rey Juan Carlos I.

"Por supuesto lo creo, creo que el rey Juan Carlos tiene que dar explicaciones", ha señalado el presidente del Gobierno sin querer entrar en más detalles. En declaraciones anteriores, Sánchez especificó que el Emérito debía pronunciarse sobre lo que calificó como "informaciones perturbadoras". A su juicio, el hecho de que tanto la justicia suiza como la española archiven los procedimientos contra él no cambia las cosas.

¿Han consultado con el Gobierno desde Zarzuela la posibilidad de que el Emérito vuelva a España en las próximas semanas o días? ¿Tendría Sánchez alguna objección? "La respuesta es no. No han consultado. Estamos hablando de dos instituciones diferentes. Evidentemente tenemos una extraordinaria colaboración y cooperación, pero no se ha consultado al Gobierno de España sobre esta cuestión", ha respondido el presidente del Gobierno, sin aclarar si se opondría o no al regreso del Emérito.

La Fiscalía recibe los datos que faltaban

Precisamente, la Fiscalía General del Estado recibió este miércoles procedente de la Fiscalía de Ginebra (Suiza) la información que faltaba para concluir la investigación sobre el patrimonio del rey Juan Carlos I. Se trata de documentación contable de los años 2015 y 2016 referida a la Fundación Zagatka, constituida en 2002 por Álvaro de Orleans-Borbón, primo del rey emérito.

Zagatka está en el punto de mira de la Fiscalía española por haber pagado gastos de vuelos privados del antiguo jefe del Estado por importe de 8 millones de euros entre 2014 y 2018. Hasta junio de 2020, esa fundación tuvo a Juan Carlos I, Felipe VI y las infantas Elena y Cristina como beneficiaros tercero, cuarto y quintas, respectivamente. Su propietario ha mantenido que esa fundación sólo es suya y no del monarca.

Los fiscales solicitaron a sus colegas suizos la documentación bancaria relativa a Zagatka y fue enviada, pero se constató que faltaban datos sobre dos años, ambos posteriores a la abdicación de la Corona por Juan Carlos I. Ello hizo que se cursara una nueva petición, que es la que se ha contestado ahora.

La documentación ha sido enviada a la Agencia Tributaria sin solución de continuidad, por lo que la Fiscalía esperará al informe de los inspectores de Hacienda antes de examinarla.

Fuentes del Ministerio Público han indicado que esperan que el informe de la Agencia Tributaria esté hecho antes de fin de año y consideran que, por la información que han adelantado las autoridades suizas antes de la remisión formal de la documentación, no alterará la evaluación ya realizada sobre el resultado de las diligencias y que puede conducir a su archivo.

Sigue los temas que te interesan