Pillan a la presidenta de La Rioja, Concha Andreu, a 156 km/hora: "Perdón. El error es grave"

Las redes sociales le han jugado una mala pasada a la presidenta del Gobierno de La Rioja, la socialista Concha Andreu. En su perfil de Instagram Andreu ha colgado esta mañana una fotografía en la que va de copiloto en un coche que circulaba a 156 kilómetros por hora.

"Esto empieza bien...", reza el mensaje que Concha Andreu ha publicado a primera hora de este viernes en Instagram y que poco después ha borrado y por el que ha pedido perdón.

Esta imagen ha empezado a circular por redes y móviles hasta llegar al del diputado del PP Diego Bengoa, que la ha publicado en Twitter. "Ahí tienen a la presidenta de La Rioja circulando a 156 km/h incumpliendo los límites de velocidad. Espero que la Guardia Civil tome las medidas oportunas y la sancione. Mal ejemplo el que da la presidenta. Luego se ha dado cuenta y lo ha quitado, pero ya era tarde...", ha escrito Bengoa en esta red social.

¡Perdón! Yo no conducía pero el error es grave. Debemos respetar siempre los límites de velocidad. — Concha Andreu / (@ConchaAndreu) October 15, 2021

La respuesta de Concha Andreu no se ha hecho esperar. "¡Perdón! Yo no conducía pero el error es grave. Debemos respetar siempre los límites de velocidad", ha respondido la dirigente socialista.

Desde el Gobierno regional, tal y como informa el diario La Rioja, inciden en que Andreu "no ha sido conciente de la velocidad a la que viajaba y ha reconocido el error con transparencia y honestidad".

Además, insisten en que "no era ella la conductora, por lo que no han infringido ninguna norma". "No viajaba en vehículo oficial, por lo que no ha habido un mal uso de recursos públicos. Tampoco era su coche particular", añaden.

