Isabel Rodríguez abre la veda contra Casado con un duro ataque tras prometer que no lo haría en Moncloa

La ministra portavoz del Gobierno ya no merece el calificativo de "nueva"... pero por poco. Isabel Rodríguez ha tardado sólo 12 ruedas de prensa en incumplir su compromiso de "nunca" utilizar la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para hacer política partidista y arremeter contra la oposición. "Pablo Casado ha perdido todo el sentido de Estado, está en fase destructiva y sólo quiere desmantelar el Estado del bienestar".

Rodríguez llegó al Ejecutivo con la brutal remodelación del sábado 10 de julio. La exalcaldesa de Puertollano (Ciudad Real) se incorporó como una de las caras que debían dar "una nueva imagen" al Consejo de Ministros, "joven e integradora". Y durante sus primeras comparecencias insistió en prometer que "jamás utilizaría la sala de prensa de Moncloa más que para anunciar los acuerdos del Gobierno y no para criticar a la oposición". Pero en menos de tres meses, y 48 horas después de la convención popular, abrió la veda contra Casado.

Este martes 5 de octubre, el Gobierno anunciaba el acuerdo para los Presupuestos de 2022, el largamente esperado pacto entre PSOE y Unidas Podemos para desencallar la Ley de Vivienda -atascada desde hace 11 meses y medio-, los miles de millones de los fondos europeos para rehabilitación urbanística y ayudas a la emancipación de los jóvenes o el segundo paquete de ayudas urgentes para los damnificados por la erupción volcánica en La Palma.

El Gobierno dice que Casado solo ofrece desmantelar el estado del bienestar

Pero Rodríguez quiso aprovechar una pregunta sobre la nueva liberación tras ser detenido, de Carles Puigdemont -esta vez en Cerdeña, Italia- para arremeter con un duro ataque contra el presidente del Partido Popular.

La portavoz aseguró que "del presidente del PP, no sorprende cualquier ataque", porque "ya demostró durante toda la semana pasada que no ofrece alternativa para este país", en referencia a la convención itinerante del Partido Popular que culminaba el domingo en una abarrotada plaza de toros de Valencia. "No tiene un proyecto para España y ha perdido cualquier sentido de Estado", continuó Rodríguez.

La cuestión a la ministra le pedía una valoración a las palabras de Casado, que la noche anterior en TVE había vinculado la decisión del tribunal sardo "a los pactos de Sánchez con los independentistas". Según el líder popular, que la Abogacía del Estado contradijera los autos del magistrado Pablo Llarena, y sostuviera que la euroorden de detención y entrega "no está vigente" mientras no se pronuncie el Tribunal de la UE, influyó para que el expresident fugado volviera a quedar libre.

"Que Casado siga en su fase de destrucción", añadía Rodríguez, "que mientras él solo se dedica a proponer el desmantelamiento del Estado de bienestar, el Gobierno seguirá trabajando por construir una España mejor y por una recuperación justa y de oportunidades para los más jóvenes y el mantenimiento de las pensiones", sentenciaba.

