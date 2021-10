Casado evita apoyar a Ayuso al PP de Madrid: "La elegí de candidata, pero en eso deciden los militantes"

Pablo Casado ha vuelto a evitar dar su respaldo a Isabel Díaz Ayuso y su pretensión de presidir el PP de Madrid, confirmando así que ninguna de las dos partes implicadas en esa batalla interna cede en su postura. En una entrevista este lunes en Radio Televisión Española (RTVE), el líder de los populares dejaba claro que "decidirán los militantes" en el congreso de los populares madrileños.

El cónclave regional tampoco se adelantará, como pidió en su día Ayuso, y tendrá lugar por tanto, confirmaba el máximo dirigente del partido, en el primer semestre de 2022, tal y como estaba previsto. Casado remarcaba que ese plazo se fijó en una Junta Directiva Nacional de la que, especificaba, "también es ella miembro".

En el plató de la televisión pública Casado, que afirmaba que ambos llevan muchos años trabajando y siguen "siendo amigos", recordaba que fue él quien la eligió en 2019 como candidata autonómica, incluso en contra, matizaba, de muchas opiniones dentro del PP. "A la gente le costó entenderlo, incluso algunos dentro del partido tenían dudas, pero en estos años, en las peores circunstancias, ha demostrado que sabe gestionar, que lo hace además muy cerca de la calle y que en las peores circunstancias ha sacado esta comunidad adelante" recordaba sobre una de las decisiones de mayor calado tomadas desde que llegó a Génova en 2018.

Sin embargo, y justo a continuación, dejaba claro que "en lo orgánico, yo no puedo opinar. No he opinado en todos los congresos que hemos tenido, y llevamos ya sesenta, y en este tampoco puedo hacerlo". Para reforzar su argumento, apelaba a que él era alguien "elegido en unas primarias" y que por lo tanto estará, decía, "muy contento con lo que decidan los militantes". De hecho, fue el primer presidente nacional del PP en ser designado de esa manera.

Cuarenta y ocho horas después de que Ayuso despejase en la Convención Nacional celebrada este fin de semana en Valencia las especulaciones sobre su posible aspiración a liderar el partido a nivel nacional, Casado se remitía a lo dicho el pasado sábado y calificaba de "excelentes" las relaciones entre la Puerta del Sol, sede del Gobierno madrileño, y la dirección nacional del PP.

Sobre la nueva puesta en libertad de Carles Puigdemont, que este lunes declaraba en Cerdeña tras su detención de hace dos semanas, Casado acusaba al Gobierno de estar "deseando que Puigdemont no venga a España". El líder de la oposición se preguntaba retóricamente, ante las últimas noticias, "¿para qué está la Euroorden?" e insinuaba que las decisiones de distintos tribunales de países europeos pueden estar condicionadas por el clima de opinión.

Esta última circunstancia proponía revertirla mediante una "gran campaña internacional para explicar lo que está pasando". Entre otras cosas, concretaba, que "Puigdemont no está perseguido por sus ideas" sino, afirmaba Casado, por dar "un golpe a la democracia".

