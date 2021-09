Vidal-Quadras agita la Convención del PP con un discurso anti autonómico y la dirección le sale al paso

El ex presidente del PP de Cataluña y ex dirigente de Vox, Alejo Vidal-Quadras, volvía este martes a la primera de sus antiguas casas políticas, al menos de visita. Era, junto al ex portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, el invitado estrella de una mesa coloquio de la segunda jornada de la convención itinerante de los populares, que recalaba en esta ocasión en Valladolid, titulada "unidad nacional y estado autonómico frente al nacionalismo" y que ya desde su título daba lugar a la polémica.

Vidal-Quadras -que agradecía con reconocida emoción a Pablo Casado, sentado en primera fila, la invitación para hablar ante el partido al que perteneció, como recordaba, tres décadas de su vida- agitaba el debate como nunca antes en el encuentro del primer partido de la oposición con una dura diatriba contra el Estado de las autonomías. "Os echo de menos" sintetizaba su estado emocional, arrancando un aplauso del público, la mayoría compuesto por antiguos compañeros de filas.

Su enmienda a la totalidad del sistema de descentralización administrativa y política de España, más propia del partido que lidera ahora Santiago Abascal que del PP, era replicada in situ por la moderadora del debate, Edurne Uriarte, diputada, miembro de la Ejecutiva Nacional del PP y una de las principales organizadoras de la convención.

La discusión se tensaba hasta el punto de que Vidal-Quadras le preguntaba con sorna a Uriarte si creía en la "lógica", a lo que la dirigente popular le contestaba que ella se basaba en los "hechos". Todo comenzaba cuando el también ex eurodiputado del PP afirmaba que "el estado autonómico no se puede contraponer sin más a los nacionalistas" ya que, argumentaba, "es precisamente su amplísima descentralización" lo que a su juicio ha permitido la "lacra" nacionalista que, aseveraba, " ha puesto a nuestra nación al borde de la liquidación".

Uriarte, por su parte, le espetaba que "para mí sí van unidos, estado autonómico y unidad nacional" y ponía como ejemplos la amplia descentralización que existe en Alemania, donde "no hay un problema de nacionalismo" y también, afirmaba barriendo para casa, a las autonomías gobernadas por el PP no existe ese problema. Una afirmación que, en el fragor del debate, era aplaudida con entusiasmo por el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, sentado junto a Casado.

Sigue los temas que te interesan