El PP anuncia su convención para el 27 de septiembre: “Estamos listos para gobernar”

Este lunes, al poco de estrenar el nuevo curso político, el Partido Popular ha anunciado la fecha de su próxima convención política. Tendrá carácter "itinerante" y durará una semana. La dirección de los conservadores visitará Madrid, Santiago, Valladolid, Córdoba y Cartagena a partir del 27 de septiembre para acabar en Valencia el 3 de octubre.

Las primeras sesiones se dedicarán al debate entre miembros del partido y personalidades de la sociedad civil. Todas las conclusiones viajarán hasta la sesión de clausura, donde Pablo Casado, también previo debate con sus compañeros, sentará las nuevas bases de la organización.

Con esta reserva en el calendario, el PP se adelanta al PSOE, que celebrará su Congreso a mediados de octubre; y a Vox, que ha colocado su convención justo una semana después de la de Génova. Se augura por tanto –así lo ha calificado el secretario general de Casado, Teodoro García Egea– un curso "intenso e importante".

Antes de la comparecencia ante los medios, Casado ha consensuado con la dirección el mensaje que va a caracterizar las intervenciones del PP de aquí a los próximos meses: "Estamos listos para gobernar". Sustentarán su lema en las encuestas –por primera vez les colocan en Moncloa– y en la "desastrosa gestión de Sánchez": "Cada día que pasa con él en el Gobierno, España retrocede en su objetivo de una recuperación plena".

García Egea no ha desvelado demasiados detalles de la convención, más allá de su formato viajero. El clima en el PP, al inicio de septiembre, es tranquilo. No hay marejada en las baronías, que parecen haber aparcado sus diferencias para apuntalar la oportunidad que tendrá Casado en las elecciones generales.

De hecho, y en respuesta a Vox, García Egea ha aclarado que no habrá ninguna moción de censura. Los de Abascal, que lanzaron la suya con el consiguiente fracaso, pidieron a Casado que hiciera lo propio. Incluso Inés Arrimadas anunció su voto favorable al PP en caso de que dieran el paso.

"La moción a Sánchez sólo puede hacerse en las urnas, uniendo el voto de los que queremos un gobierno sensato. Esa es la verdadera moción", ha respondido Teodoro García Egea.

La línea ideológica –en esto no habrá novedad– será parecida a la esgrimida por Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid: "A menos impuestos, más empleo y prosperidad". Según García Egea, la validez de esa fórmula ya ha quedado de manifiesto en los gobiernos autonómicos y municipales del PP.

Casado también intentará alzarse en la convención como el artífice de la "unión de todo el centro derecha". Sostendrá su afirmación en la debilidad de Ciudadanos y en el estancamiento, según los sondeos, de Vox. "España espera al PP. Los españoles deben elegir entre la alianza de Sánchez con los radicales y Pablo Casado", ha sintetizado Egea.

Afganistán y CGPJ

El Partido Popular ha felicitado oficialmente "al ejército y a los diplomáticos" por el operativo de rescate en Afganistán y ha dejado fuera de ese agradecimiento a Pedro Sánchez. Sí han mencionado al Ministerio de Defensa, aunque no directamente a la ministra, Margarita Robles.

García Egea ha recordado que Sánchez, cuando no era presidente, llegó a anunciar que "prescindiría del Ministerio de Defensa": "Fue un insulto a los militares. Que pida perdón. Ahora se ha dado cuenta de lo importante que es. Está sacando pecho de algo de lo que no es responsable".

"Que dé la cara siempre, no sólo cuando las cosas van bien. Pretende ponerse medallas con el esfuerzo de los demás (...) Descabezó la misión diplomática en Afganistán. Sacó una plaza cuando Kabul ya estaba tomada. No estaba muy al tanto del asunto", ha criticado García Egea.

El PP diagnostica que Sánchez "se sumó al operativo cuando ya estaba organizado": "El mérito ha sido del ejército y de los diplomáticos. Pedimos al Gobierno que siga garantizando el apoyo a los militares. La mitad de los ministros tiene dificultades para felicitarles".

En otro orden de cosas, García Egea ha reconocido que no existen avances para la renovación del CGPJ. El PP insiste ahora en que sean los jueces quienes elijan a los vocales, aunque no aclara si les valdría un compromiso del PSOE en ese sentido para desbloquear el proceso actual: "No nos vale cualquier cosa. Tienen que darse pasos firmes".

