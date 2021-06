Abascal presiona al PP y le pide que presente una moción de censura contra Sánchez: 'Les apoyaremos'

El líder de Vox, Santiago Abascal, le ha reclamado al Partido Popular que "asuma su responsabilidad" y presente una moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez porque "nunca ha habido tantas razones", entre ellas los indultos a los nueve presos del procés.

Abascal le ha ofrecido a Pablo Casado el apoyo de su partido ante un "Gobierno sin escrúpulos" que tiene como proyecto "desnacionalizar a España" para que Pedro Sánchez, al que ha llamado "Narciso Sánchez", siga en La Moncloa.

"El señor Sánchez cree que no se atreve porque está seguro de que usted no puede ponerle en apuros", le ha dicho Abascal a Casado, a quien ha invitado a presentar una moción de censura para la que cree que dan los números.

"Dicen que no dan los números, ¿han hablado con todos los partidos?", le ha preguntado, para dejarle claro al PP que no sólo "les apoyaremos" si no que no hay prisa para presentarla. "No les metemos prisa, no les pedimos un plazo. Tiene que empezar hoy mismo, señor Casado", ha apuntado en el Congreso.

