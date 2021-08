Podemos contrató por 6.000 € a una fundación pro cannabis y donó 10.000 a las monjas Oblatas

La caja de solidaridad de Podemos es también una caja de sorpresas. El Grupo Parlamentario de Podemos contrató en marzo de 2019 por 6.000 euros los servicios de la fundación ICEERS, que se dedica a promocionar el cultivo de plantas psicotróp¡cas como el cannabis, la ayahuasca y las setas alucinógenas. También investiga los usos medicinales de drogas sintéticas como el MDMA y las anfetaminas.

Meses después, Podemos recurrió a su caja de solidaridad para realizar dos donaciones de 5.000 euros a una congregación de monjas, el Instituto de Religiosas Oblatas del Santísimo Redentor, que desarrolla un proyecto de atención social a las prostitutas.

Estos son algunos de los datos extraídos de las cuentas que Podemos ha publicado en su portal oficial de transparencia, que mantenía sin actualizar desde 2017. Pese a estos avances, el partido que lidera Ione Belarra ya no informa sobre el importe de las donaciones que aporta cada cargo público de Podemos, y que sirven para engrosar la caja de solidaridad de la formación política.

La contabilidad publicada incluye un pago de 6.000 euros realizado por el Grupo Parlamentario de Podemos a la fundación ICEERS el 7 de marzo de 2019, bajo el concepto de contratación de "servicios profesionales independientes". No se trata en este caso, por tanto, de una donación.

'País de las Maravillas'

El International Center for Ethnobotanical Education, Research and Service (ICEERS) es una organización sin fines de lucro que tiene su sede central en Amsterdam (Países Bajos) y una sucursal en Barcelona. A través de su página web, reivindica el reconocimiento legal del consumo y el cultivo de las plantas psicoactivas.

Su apartado de investigación incluye varios artículos científicos sobre "el uso ritual de cannabis" (a partir de la experiencia en una comunidad autogestionada de Cataluña denominada País de las Maravillas), "el consumo de drogas psicodélicas" durante el confinamiento por la Covid-19 y el "uso ceremonial de la ayahuasca".

También recoge las opiniones de expertos sobre el consumo de MDMA (una droga sintética también conocida como éxtasis) para "pacientes con trastorno de estrés postraumático" y el uso terapéutico de los hongos alucinógenos.

En su programa para las últimas elecciones generales, Podemos incluía el siguiente compromiso: "Despenalizaremos el cultivo y la tenencia de cannabis a nivel personal y colectivo, regularemos la actividad de los clubs sociales de cannabis y estableceremos el rol del Estado en la garantía de seguridad de los y las consumidoras y en el control de la producción, distribución y consumo de cannabis".

"¡Presidente, no te rías!"

En una entrevista concedida al diario Público en septiembre de 2020, el entonces vicepresidente Pablo Iglesias explicó que todavía estaba intentando convencer a sus socios del PSOE para autorizar el uso recreativo de esta droga: "No he convencido todavía a Pedro Sánchez. Cuando se lo digo, se ríe, y yo le digo: presidente, no te rías, que esto son muchos recursos (...) Esto va a ocurrir, es imparable: el cannabis se va a legalizar en todas partes".

Pablo Iglesias ya había defendido en anteriores ocasiones que esta medida reportará al Estado ingresos multimillonarios en concepto de recaudación de impuestos, evitará la actividad de las mafias y "disminuirá el consumo entre los adolescentes":

🌱 Debatir sobre la #RegulaciónIntegral del cannabis supone hablar de creación de empleo, de ingresos que el Estado puede dedicar a servicios públicos, de eliminar mafias... La experiencia de la regulación en Canadá, parte de EEUU y Uruguay así lo indica. Aquí lo explico 👇🏽 pic.twitter.com/47MriLcvBe — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) October 18, 2018

Como ha informado EL ESPAÑOL, Podemos utiliza su llamada caja de solidaridad, que se nutre con donaciones del sueldo de sus cargos públicos, para financiar a asociaciones que organizan protestas contra el PP, como las mareas blancas sanitarias, y que llevan la agitación social a la calle.

Pero a veces utiliza su caja de solidaridad para financiar obras más piadosas. La contabilidad de Podemos incluye dos donaciones, efectuadas el 2 de abril de 2020 por un importe total de 10.000 euros, a una congregación de monjas, el Instituto de Religiosas Oblatas del Santísimo Redentor.

Esta congregación desarrolla desde hace años un programa de atención social a las prostitutas, denominado La Casita. Este proyecto atendió el año pasado a 5.521 mujeres en distintos países de Europa: 3.216 prostitutas, 552 víctimas de redes de trata y 967 mujeres víctimas de obras violencias.

En España, las monjas oblatas desarrollan esta labor en lugares como Madrid, Alicante, Almería, Barcelona, Bilbao, Cádiz, Ferrol, Las Palmas de Gran Canaria, Tenerife, Murcia, Palma de Mallorca, Sevilla y Valladolid. Su proyecto recibió el año pasado subvenciones por importe de 151.000 euros de la Presidencia del Gobierno y algo más de 552.000 euros del Ministerio de Igualdad, además de distintas ayudas de las Comunidades autónomas.

El instituto religioso gestiona parte de estos fondos a través de la Fundación Serra-Schönthal, que quedó constituida en mayo de 2013 ante el Registro de Fundaciones del Ministerio de Sanidad. Su fin social es "el compromiso solidario con las mujeres que ejercen prostitución", a través de campañas de voluntariado y defensa de los derechos humanos.

En otros casos, como ha informado este diario, Podemos utiliza su caja de solidaridad para azuzar conflictos sociales en las calles: ha financiado a los sindicatos de manteros, a la plataforma de "lucha del sector del taxi" -que protesta contra el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid para que reduzcan las licencias de las flotas de vehículos de VTC- y a varias de las asociaciones de vecinos que se manifestaron en septiembre de 2020 contra Isabel Díaz Ayuso por la gestión de la pandemia de coronavirus.

