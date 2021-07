Isa Serra señala a Vox por el asesinato de Samuel: "Las agresiones tienen que ver con sus discursos"

La portavoz nacional de Podemos, Isa Serra, ha responsabilizado a la extrema derecha y concretamente a Vox del aumento de agresiones homófobas que se están registrando en España en alusión al asesinato de Samuel Luiz en A Coruña.

"Estamos viendo una oleada de agresiones homófobas y tienen que ver con esos discurcos que ayer mismo escuchaba a miembos de Vox en la Asamblea de Madrid que pedían derogar la Ley LGTBfobia a raíz del asesinato de Samuel y esto es un problema que hay que combatir", ha explicado Serra en una entrevista en RNE en la que ha calificado de "vergonzosas e inhumanas" estas manifestaciones de la formación de Santiago Abascal.

La dirigente de Podemos considera que "los discursos de odio que está llevando a cabo la extrema derecha profundizan este problema y tienen efectos sobre el aumento de las agresiones".

Para Serra, la muerte de Samuel "es un asesinato homófobo que tiene una raíz detrás, que es una sociedad en la que las personas que tienen una orientación sexual que no entra dentro de la norma heteropatriarcal no tienen las mismas garantías para existir y no sufrir la precaridad".

En opinión de la dirigente de Podemos, esta situación "hay que combatirla exigiendo que avances sociales y culturales en una sociedad en la que democracia sea sinónimo de respetar la diversidad" y ha reclamado acabar con el acoso escolar a los niños Lgtbi por tener una orientación sexual fuera de la norma".