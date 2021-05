Iglesias: "¿Qué creéis que pasará si no ganan el día 4? ¿No lo visteis en el Capitolio?"

En la misma línea que en las últimas semanas, Pablo Iglesias se ha aferrado a la movilización para que las próximas elecciones del 4 de mayo acaben con un cambio de gobierno en la Comunidad de Madrid y superen "el peligro real, contra la democracia", que supone la derecha. "Para ellos la democracia funciona si ganan, ¿qué pensáis que pasará si no? ¿No lo visteis en el Capitolio?", ha espetado este domingo, aludiendo al asalto al edificio alentado por Donald Trump mientras el legislativo certificaba la victoria de Joe Biden.

"Hay un peligro real, un peligro para la democracia", ha dicho el candidato de Unidas Podemos delante de una reproducción de la obra El 3 de mayo en Madrid de Francisco de Goya en un acto en el que ha reivindicado que el 2 de mayo fue "la gente sencilla quien dio la cara mientras los de arriba se escondían".

Iglesias ha sido el único candidato que no ha asistido a los actos oficiales de la Comunidad de Madrid. "No podíamos estar con Ayuso porque no somos convidados de piedra en un mitin que ha utilizado una vez más a las instituciones", ha dicho.

"El día 4 la gente trabajadora tiene que darle una lección a los golpistas. Esa lección es una defensa del orden, de la ley. Es una defensa de algo que costó sangre en este país, como es el derecho al voto".



Así, ha acusado a la cabeza de lista del PP de convertir los actos institucionales en "un mitin de campaña", ha criticado su "patriotismo de cartón piedra" y se ha referido al micrófono abierto en el que se ha escuchado esta mañana a la actual presidenta decir que "no puede tener más ganas de que esto pase porque es un plomo increíble".

"Esto me recuerda a cuando a Rajoy le pillaron diciendo que vaya coñazo de desfile del 12 de Octubre que tenía que aguantar. Lo llamativo es que no se creen su patriotismo de cartón piedra y eso expresa una continuidad histórica del país", ha asegurado.

Iglesias ha explicado que en 1808, "los monarcas abandonaron la soberanía". "El 2 de mayo se escribió la historia de la soberanía y retrató a la cobardía de la monarquía y de las élites miserables", ha apuntado, destacando al mismo tiempo el nombre de la bordadera Manuela Malasaña, al esquilador Antonio Romero o a los capitanes Daoíz y Velarde. "Siempre la gente sencilla dando la cara mientras los de arriba se escondían", ha añadido.

"Conocemos bien ese Madrid que en los momentos difíciles se esconde. Es vergonzoso que pretendan hacer esto el 2 de mayo pretendiendo humillar la dignidad", ha dicho, reivindicando su acto como "un homenaje a la institucionalidad popular".

"Queremos ganar"

Apelando a Antonio Machado y a su homólogo Pablo Iglesias, el líder de Unidas Podemos ha aseverado que en la formación "no nos conformamos con ser merecedores de su odio, queremos seguir ganándoles, como llevamos siete años" y, en esa línea, ha defendido que "nadie se imaginaba" que una fuerza política "iba a resistir los ataques" para mandar al PP a la oposición y para demostrar "contra el criterio y propaganda del establishment que podría haber un Gobierno de coalición".

"No nos odian solo por lo que decimos sino también por lo que conseguimos", ha dicho, al tiempo de subrayar que "no hay ninguna posibilidad de un gobierno distinto al de coalición apoyado por fuerzas de izquierda". "Para los próximos lustros, eso es un logro de Unidas Podemos y no nos lo van a perdonar", ha añadido.

Por todo, ha animado a dar una "lección a los golpistas". "No puede haber una sola persona decente que se quede en casa y no vaya a votar. Costó mucho y hay dos fuerzas políticas que quieren robar la democracia. Tiene que haber orgullo democrático para dar una respuesta democrática".