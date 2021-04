Último sondeo | Cs pende de un hilo: Ayuso arrasa pero puede quedar en manos de Vox

En el último día para publicar encuestas antes de las elecciones del 4 de mayo, la realizada por SocioMétrica para EL ESPAÑOL dibuja un escenario en el que Isabel Díaz Ayuso arrasa, pero dependerá de los votos de Vox para gobernar y sacar adelante sus propuestas. Eso, a no ser que Ciudadanos logre representación en la Asamblea.

El Partido Popular ha experimentado un crecimiento exponencial desde que Ayuso convocó los comicios. Hoy cosecharía entre 58 y 61 escaños, lo que podría suponer hasta una decena más de los que SocioMétrica le auguraba el pasado 16 de marzo, cuando comenzamos a publicar trackings semanales.

Este resultado permitiría a los populares revalidar la presidencia, pero necesitarían del apoyo de Vox (entre 13 y 15 escaños). Con Ciudadanos fuera de la Asamblea madrileña, el PP se enfrentaría a un bloque de izquierdas que le empataría en fuerzas, pues PSOE, Más Madrid y Podemos sumarían también 61 diputados.

Es decir, Ayuso quedaría en manos de Rocío Monasterio para aprobar sus propuestas. Todo cambiaría si Ciudadanos, que sigue pendiendo de un hilo, alcanzara el 5% que da derecho a obtener representación.

Los liberales están, según este último sondeo, en el 4,5%. Pero hay que tener en cuenta tres factores: que aún quedan cuatro días de campaña, el sprint final; que la figura de su cabeza de lista, Edmundo Bal, se ha revalorizado desde el debate entre candidatos; y que el margen de error del tracking es del 2%, lo que implica que Cs podría cosechar desde un 2,5% en el peor de los casos, hasta un 6,5%, en el caso contrario.

La representación del partido liberal oscila, por tanto, entre los 0 y los 8 diputados. En función de si el resultado es uno u otro, hay dos escenarios posibles. Y muy diferentes.

Primer escenario

Si Ciudadanos finalmente logra entrar en la Asamblea, ésta quedaría constituida del siguiente modo (por orden de representación): PP (58), PSOE (26), Más Madrid (22), Vox (14), Podemos (9) y Ciudadanos (7).

Si este es el escenario resultante, Isabel Díaz Ayuso lograría una holgada mayoría para la investidura con Ciudadanos y Vox, al sumar entre las tres fuerzas 79 escaños. La izquierda quedaría mermada en representación y sólo obtendría 57 diputados.

Segundo escenario

Si los liberales finalmente no logran representación, el resultado sería el siguiente: PP, 61 escaños (tres más que en el supuesto anterior); PSOE, 28 (dos más); Más Madrid, 24 (también dos más); Vox, 14 (su representación no variaría); y Unidas Podemos, 8 (perdería un escaño).

Es en este caso en el que el Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso necesitaría gobernar con el apoyo permanente de Vox. Las dos fuerzas sumarían 75 escaños, muy por encima de los 69 que marcan la mayoría absoluta.

En ambas situaciones hablamos de una victoria cómoda del PP, pero sólo una entrada de Cs en la Asamblea permitiría contar con un dique de contención a las propuestas de la formación que lidera Rocío Monasterio.

La izquierda

En ninguno de los escenarios la izquierda tendría posibilidades de gobernar. En el caso más optimista, PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos sumarían 61 escaños. Muy lejos de los 69 necesarios para hacerse con la presidencia.

El más perjudicado del bloque de izquierdas es Pablo Iglesias. El candidato de Unidas Podemos abandonó la Vicepresidencia segunda del Gobierno para insuflar algo de vida al proyecto, pero el resultado queda muy lejos del esperado: 9 escaños.

Por otro lado, la gran beneficiada en la izquierda en lo que llevamos de campaña está siendo Mónica García. La líder de Más Madrid sacaría hoy entre 22 y 24 diputados y, de seguir esa tendencia, se quedaría cerca del sorpasso al PSOE de Ángel Gabilondo, que hoy oscila entre los 26 y los 28 representantes. Teniendo en cuenta que resta casi una semana hasta la votación, aún es una posibilidad.

Esto evidencia que la campaña de la izquierda atribuyendo las cartas amenazantes recibidas por algunos de sus dirigentes a una supuesta "amenaza fascista" no habría tenido repercusión electoral en la política de bloques.

Transferencia de voto

Lo más llamativo de la transferencia de voto entre los distintos partidos es cómo Mónica García (Más Madrid) es la principal beneficiada de los movimientos internos en el seno de la izquierda. Atraería al 33,5% del electorado morado en 2019 y al 13,2% del socialista.

Además, García lograría retener al 63,2% de los votantes de Más Madrid en los pasados comicios. Una fidelidad por encima de la que muestran los afines al PSOE (62,3%) y a Unidas Podemos (56,7%).

El partido liderado por Pablo Iglesias es el segundo que más electores pierde con respecto a hace dos años, sólo por detrás de Ciudadanos. Esta sangría tendría como principal beneficiada a Mónica García, ya que Gabilondo sólo capitalizaría al 1,6% de los desencantados con la formación de extrema izquierda.

En el seno del centro-derecha, lo más destacable es el éxodo que se produce desde Ciudadanos al PP. Una constante en las encuestas que viene publicando este periódico. Así, el 62,3% de quienes votaron al partido liberal en 2019 emigraría hoy al partido que lidera Ayuso. Una cifra superior, incluso, al 50,8% de la semana pasada.

El partido liderado por Edmundo Bal sólo lograría retener al 13,4% de sus electores en las pasadas autonómicas. De ahí que esté en juego su pervivencia en la política madrileña.

Ayuso sumaría, además de a más de la mitad de los votantes de Cs, al 21,7% del electorado de Vox, al 7,4% del socialista y al 4,4% del de Más Madrid.

Además, queda de nuevo patente la fidelidad del electorado de la derecha. Y es que el 88,3% de quienes votaron al PP en 2019 repetirán su papeleta, una cifra que se rebaja al 73,9% en el caso de Vox.

Ayuso aprueba

Isabel Díaz Ayuso es la única candidata que aprueba de los seis que se postulan a presidir la Comunidad de Madrid. Además, la dirigente popular obtiene la mejor calificación media desde que EL ESPAÑOL publica estos sondeos semanales: un 5,5.

Sus inmediatos perseguidores en cuanto a buena consideración entre los madrileños son Mónica García, que roza el aprobado con un 4,9, y Edmundo Bal, que sigue mejorando su reputación semana tras semana y ya alcanza el 4,1 (cuando se postuló como candidato su valoración era de 3,2).

Completan el ranking Ángel Gabilondo (PSOE) y Rocío Monasterio (Vox), con un 4 y un 3,9, respectivamente. En último lugar, Pablo Iglesias (Unidas Podemos), que queda rezagado con un 2,1.

Ficha técnica



Traking de 500 encuestas semanales con base de cálculo últimas 1.500, tipo CAWI, proporcionales a los censos municipales de la CAM, gestionadas a través de Gandia Integra (c). La muestra esta ponderada por sexo, edad, situación laboral y nivel de estudios, y reponderando por recuerdo de voto en las elecciones autonómicas de abril19, y generales de nov19. Al ser muestreo no probabilístico no hay error muestral, sino convergencia de la ponderación por interacción, que es del 98% (Error=2%) en algoritmo Barbwin. Sociométrica es socio de Insights + Analytics España, rama empresas, asociación de Data Science que integra a Aneimo y Aedemo.